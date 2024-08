LIVE CAPUA. I VIDEO E LE FOTO. Alla prima pioggia è subito emergenza, strade trasformate in fiumi

Ogni estate ci si auspica la pulizia delle caditoie ma puntualmente alla prima pioggia il disastro è garantito

CAPUA – Arriva la pioggia. Un violento temporale si sta abbattendo su Caserta e comuni limitrofi. Una precipitazione abbondante con raffiche di vento che stanno sferzando particolarmente la città di Fieramosca così come dimostrano i video che alleghiamo in calce a questo articolo.

La situazione di maggiore disagio si registra nel centro storico, lungo corso Appio, e in zona Santella spesso teatro di allagamenti dovuti all’esondazione del Volturno ma che, invece, questa volta si è trasformata in una sorta di piccola Venezia pur senza alcuna esondazione. Non va meglio lungo la Nazionale Appia dove si segnalano disagi alla circolazione a cause delle strade completamente allagate

Ogni estate ci si auspica la pulizia delle caditoie ma puntualmente alla prima pioggia il disastro è garantito.

Ricordiamo che la Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per maltempo con livello di criticità di colore giallo valido fino a mezzanotte. Gli esperti della protezione civile prevedono forti temporali e raffiche di vento. Il consiglio è di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte, come ad esempio i ponteggi dei cantieri.

