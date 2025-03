RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-BENEVENTO 1-1. Il derby si chiude in pari, Vano e Manconi regalano alle rispettive squadre un punto che non smuove la classifica

FINE SECONDO TEMPO

90’+6 Ciano prova ad andare in porta da calcio piazzato. La barriera respinge

90′ Annunciati 6′ di recupero

89′ Uscita in anticipo di Zanellati che rimane a terra, Talia prova a sorprenderlo con la porta sguarnita. Conclusione che termina al lato e fa tremare i falchi

88′ Ammonito Heinz

84′ Ultimo cambio per le streghe: Borello al posto di Prisco

82′ Punizione di Ciano che trova lo specchio ma in maniera sterile. Intuisce con largo anticipo Nunziante

80′ Ammonito Pazienza

75′ Azione verticale del Benevento, Viviani prova il destro a giro con scarsi risultati

73′ Cambi per entrambe le squadre: nel Benevento dentro Lanini e Perlingieri per Starita e Manconi. Per i falchi dentro Bunino e Ciano al posto di Vano, sfinito, e Egharevba

67′ Berra a terra, guaio fisico per lui. E’ pronto ad entrare Oukhadda al suo posto

66′ Prima botta di Proia respinta, poi tentativo alla disperata di Bacchetti da casa sua. Trova la porta ma in modo debole, Nunziante non si fa problemi a bloccare

63′ Altri cambi per i falchi: Carretta e Bianchi per Kallon e Damian

63′ Ammonito Starita per un fallo su Bacchetti

58′ Cambio nella Casertana: Paglino cede il posto ad Heinz

54′ Colpo di testa di Tosca, presa comoda di Zanellati

50′ Destro di Talia dall’interno dell’area, risponde pronto Zanellati nel mettere in corner

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

39′ VANO! CROSS DI FABBRI, BLITZ DELL’ATTACCANTE ROSSOBLU’ IN AREA CHE SPIZZA AL DI SOPRA DELLA TRAVERSA

30′ Ammonito Kontek

29′ GOL BENEVENTO! MANCONI SU UNA SECONDA PALLA DAL CORNER INSACCA ALLE SPALLE DI ZANELLATI, PARI DEL BENEVENTO

27′ Cross di Damian, Proia in acrobazia sfiora l’eurogol, poi si alza la bandierina del guardalinee annullando la prodezza del 27

22′ RIGORE SEGNATO, GOL CASERTANA! VANO TRASFORMA DAGLI UNDICI METRI SPIAZZANDO NUNZIANTE. FALCHI IN VANTAGGIO

21′ RIGORE CASERTANA! PERCUSSIONE DI EGHREVBA IN AREA DALLA FASCIA DETSRA. L’ATTACCANTE VERONESE E’ ATTERRATO IN AREA

19′ PROIA! CROSS PERFETTO DI KALLON, INCORNATA DEL 27 A FIL DI PALO. NON RIESCE AD AVVENTARSI VANO NEL TAP IN

17′ STARITA! SPONDA DI MANCONE DAL CORNER, DEVIA CORRETTAMENTE L’ATTACCANTE DEI SANNITI TROVANDO SOLO LA RESPINTA DEL PALO

15′ Mancone va in porta su una seconda palla in area di rigore, Bacchetti fa da muro

14′ Buona azione personale condotta da Lamesta, il giocatore delle streghe si smarca sulla fascia destra e nell’accentrarsi scarica verso la porta. Conclusione che termina di poco sopra la traversa

12′ Palla in avanti per i falchi, uscita errata di Nunziante che si porta la sfera in out, sarà corner per i rossoblù

9′ Ritmi di gioco lenti, le squadre si studiano a centrocampo

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Paglino, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Damian, Collodel, Proia; Kallon, Vano, Egharevba. All. Zeoli

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Berra (C), Capellini, Tosca, Simonetti; Talia, Prisco, Viviani; Lamesta, Starita, Manconi. All. Pazienza

La Casertana torna tra le mura amiche del Pinto per affrontare i rivali storici del Benevento in derby che si aspetta infuocato. Entrambe le squadre non stanno brillando nelle ultime apparizioni, ma questa sembra la cornice perfetta per una rinascita. I falchi potranno contare da questo match della presenza di Ciano, tra l’altro ex giocatore della squadra sannita.

Alfonso Centore