RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-LATINA 1-1. I falchi avanti, ma i nerazzurri la riprendono. Traversa Curcio nel finale

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

90’+4 Vogliacco fischia tre volte, così come all’andata Casertana-Latina finisce 1-1

90+3’ Riccardi prova un ultimo disperato tentativo da fuori. Il giocatore del Latina trova lo specchio, ma Venturi è pronto a bloccare

4 Minuti di recupero

90’ MISCHIA IN AREA! CARRETTA SI RITROVA IL PALLONE TRA I PIEDI DOPO UNA CARAMBOLA IN AREA, FALLISCE DAVANTI A FASOLINO. ALTRA OCCASIONE PERSA

89’ TRAVERSA DI CURCIO! DOPO IL CROSS IL 10 CENTRA IL LEGNO DA DUE PASSI

88’ Ammonito Rocchi che ferma Montalto in maniera irregolare

85’ Entra Montalto per Tavernelli, Cangelosi punta tutto sul tagliagole

83’ AZIONE LATINA! TIRO DAL LIMITE DI DEL SOLE, VENTURI CI ARRIVA E LA METTE IN CORNER, SOFFRONO I FALCHI

80’ Sostituzione per Cangelosi: Anastasio e Deli lasciano spazio per Nicoletti e Matese

78’ GOL LATINA! TRAVERSONE DI PAGANINI, VENTURI CALCOLA MALE L’USCITA E PERMETTE L’INSERIMENTO DI ERCOLANO CHE BUCA L’ESTREMO DIFENSORE DEI FALCHI

74’ Ammonito Ercolano per un fallo su Casoli

72’ CASERTANA IN ATTACCO! CURCIO LANCIA TAVERNELLI, L’11 SALTA DUE UOMINI CON UNA GRAN FINTA A RIENTRARE MA IL TIRO VIENE BLOCCATO DA CITTADINO. SPINGE LA FORMAZIONE DI CANGELOSI

64’ AZIONE CASERTANA! PRIMA CURCIO STOPPA E CONCLUDE IN CORSA TROVANDO LA GRAN RESPINTA DI FASOLINO, CASOLI SULLA RIBATTUTA A PORTA VUOTA SPRECA UN’OCCASIONE D’ORO

59’ Azione personale di Riccardi, conclusione a giro da fuori, bravissimo Venturi a respingere

57’ Ripartenza del Latina che si fa insidiosa, sbaglia Del Sole sul cambio di gioco per Riccardi. Primo lampo dei neroblù nel secondo tempo

54’ Cambio per il Latina: Perseu esce per Cittadini

53’ TAVERNELLI! Cross sulla linea di fondo che grazie ad un effetto impossibile diventa un pallonetto perfetto. Cortinovis la salva sulla linea

50’ Ammonito Tavernelli per un’entrata giudicata irregolare dall’ufficiale di gara

45’ Proietti esce per Casoli, probabile che non abbia recuperato a dovere dalla botta subita precedentemente

Nel Latina Marino fa spazio a Cortinovis

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’ Vogliacco fischia la fine del primo tempo

39’ ROVESCIATA FUORI DI POCHISSIMO! CURCIO DAI 15 METRI SE LA ALZA E SI COORDINA PER LA MERAVIGLIA. DI UN SOFFIO SOPRA LA TRAVERSA

37’ CURCIO! Tutto sulla fascia destra: Calapai serve sul fondo Damian che mette in mezzo un cross basso golosissimo per l’inserimento del 10 di Benevento che prende male la palla, perdendo l’equilibrio sulla conclusione

33’ TAVERNELLI! Dopo aver recuperato palla al limite dell’area avversaria, l’ex Reggiana arriva al tiro. Debole e rasoterra per Fasolino, ma ancora una volta pericolosa la formazione di Cangelosi

30’ Grande apertura di Damian, Curcio manca l’incornata di pochissimo. Altra occasione d’oro dei falchi che sembrano dominare la gara

24’ GOL CASERTANA! PUNIZIONE MAGISTRALE DAI TRENTA METRI DI ARMANDO ANASTASIO, PALLA NELL’ANGOLINO BASSO A DESTRA E NULLA DA FARE PER FASOLINO

17’ Curcio, involato verso la porta, prova il tiro da fuori. Poco preciso il tentativo che finisce sul fondo

14’ OCCASIONE CASERTANA! Dopo la mancata coordinazione di Damian su una palla alta al limite dell’area piomba Calapai, che al volo sfiora la prodezza, negata solo dal gran intervento di Fasolino

11’ Entrata killer di Marino su Damian, solo giallo per lui

7’ Ripartenza sanguinosa del Latina dopo il brutto retropassaggio di Damian, a tu per tu con il portiere Fella manca di pochissimo lo specchio sulla conclusione rasoterra

6’ Tiro dalla distanza di Perseu, al lato di metri rispetto alla porta di Venturi

4′ Buon dialogo tra Carretta e Curcio sul triangolo, cross bloccato da Ercolano, ma subito un inizio lampo dei falchi

1′ Al via il match

CASERTANA (4-3-3): Venturi, Calapai, Sicacca, Bacchetti, Anastasio; Deli, Proietti, Damian; Carretta, Tavernelli, Curcio. All. Cangelosi

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Marino, Rocchi; Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole, Riccardi; Fella. All. Fontana

Arbitra Valerio Vogliacco di Bari.

Il pubblico torna sugli spalti del Pinto per spingere la Casertana alla vittoria, risultato che manca dal giorno dell’Epifania. Oggi i falchi affrontano un Latina in netta difficoltà, che prima della vittoria nella scorsa giornata non coglieva i tre punti da novembre. Occasione di rivalsa ghiotta per la squadra di Cangelosi, probabilmente ancora orfano di Celiento e Montalto, nonostante figurino tra i convocati. Assente Mastroianni per i neroblù.

Alfonso Centore