RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-MONOPOLI 1-1. La squadra funziona a metà, quarto pareggio in fila per i falchetti

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

(di Alfonso Centore)

Termina con un altro pareggio, per la terza volta consecutiva 1-1 il match per la Casertana.

Sprecano e sbagliano i falchi, il Monopoli è sempre lì pronto a sfruttare le occasioni e Starita non perdona sull’errore madornale di Venturi, peggiore in campo tra le file rossoblù.

Non male le coperture difensive, molto bene invece sugli sviluppi a centrocampo: Proietti domina la sua zona del campo per tutti e novanta i minuti e dirige bene i palloni sulle fasce.

Casoli sensazionale, migliore in campo, che serve Curcio, autore di una prima parte di partita esemplare, ma inizia ad oscurarsi verso la fine della prima frazione di gioco. Nei pugliesi più volte sbaglia la difesa, molto bene i due esterni che creano gioco per le due punte lì davanti, mentre il centrocampo riesce ad essere presente quando chiamato in causa.

La Casertana esce da questa partita con grandi rimpianti, ma ancora una volta l’identità tattica va ad affinarsi sempre più: ora bisogna iniziare a gestire gli episodi, sia a favore che contro.

FINE SECONDO TEMPO

Cherchi fischia tre volte, finisce 1-1 al Pinto tra Casertana e Monopoli.

90’+4 PROIETTI! HA PROVATO L’ULTIMO DISPERATO ASSALTO IL MEDIANO ROSSOBLU’, PALLA CHE FINISCE DI POCO LARGA SUL FONDO

5 minuti di recupero

90′ Montalto stacca sul fondo, era buono il pallone messo in mezzo da Tavernelli

88′ Arriva il terzo cambio per Tomei: dentro Simone per l’autore del gol Starita

86′ Terzo ammonito dei pugliesi: Peschetola prende il giallo dopo l’intervento duro su Carretta

85′ Altro fuorigioco di Carretta, non era male l’idea del lancio di Calapai, ma la Casertana non sembra riuscire a convertire le giuste oportunità

83′ Doppia sostituzione per il Monopoli: entrano Peschetola e Piaruli rispettivamente per D’Agostino e Vassallo

80′ Ammonito Vassallo che stende Tavernelli sulla fascia. Secondo provvedimento disciplinare per i pugliesi

79′ CARRETTA! DI TESTA LA METTE CENTRALE, FACILE PER PERINA DOPO IL FANTASTCIO CROSS DI PROIETTI

75′ Ammonito anche Proietti: sono cinque i gialli dei falchetti

73′ SOPRANO! DAVANTI AL PORTIERE INCORNA IL PALLONE FUORI DALLO SPECCHIO SUL CROS DI TOSCANO. CHE OCCASIONE PER IL CENTROCAMPISTA CAMPANO CHE ERA IN SOLITARIA DAVANTI A PERINA

70′ Cambio per Cangelosi: esce Curcio tra gli applausi, entra Montalto per il suo esordio con la maglia rossoblù

69′ Offside di Carretta sullo scatto in solitaria verso la porta di Perina. Prova a riaccendersi la Casertana

67′ Ammonito anche Calapai, quarto giallo per la Casertana

63′ Perina stende Tavernelli in area con un’uscita durissima ma giudicata regolare. Si salva il Monopoli

61′ STARITA! CONCLUDE A PORTA VUOTA DOPO L’USCITA SBAGLIATA DI VENTURI SU SANTANIELLO. LISCIA LA PALLA IL PORTIERE, LA LASCIA SCORRERE ED E’ SOLO DA SPINGERE IN PORTA PER IL 7 DEL MONOPOLI

59′ STARITA! ANCORA IL MONOPOLI CON IL 7 CHE CONCLUDE FUORI MENTRE SI ERA TROVATO A TU PER TU CON VENTURI. BUON MOMENTO DEI PUGLIESI

57′ HAMLILI! D’AGOSTINO AVEVA SEMINATO LA DIFESA ROSSOBLU’ PERFETTAMENTE MA IL MEDIANO BIANCOVERDE CONCLUDE ALLE STELLE DAL LIMITE DELL’AREA

55′ Curcio mette una palla molto invitante per Carretta, fermato violentemente da Ferrini. Non fischia fallo Cherchi

52′ Primo cambio del Monopoli: Tomei cambia la prima punta, dentro Santaniello per Spalluto

48′ CASOLI! SUBITO PRIMO SQUILLO NELLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO PER I FALCHI CON IL TIRO DA FUORI CHE FINISCE LARGO ALLA DESTRA DI PERINA

46′ Ammonito Casoli. Terzo giallo per i padroni di casa

Tripla sostituzione per Cangelosi: esce Damian per Carretta, Sciacca per Carretta e Anastasio per Fabbri

SECONDO TEMPO INIZIATO

La Casertana propone un gran calcio nei primi minuti, ma cala nella seconda parte dei quarantacinque minuti. Il Monopoli non si arrende e cerca più volte il pari sulle occasioni di Spalluto e Starita. Attenzione allle fasce dove sembrano svilupparsi le linee di passaggio maggiori che hanno portato poi al gol Alessio Curcio e, allo stesso tempo, hanno consentito ai pugliesi di rendersi insidiosi. Ci aspetta un gran secondo tempo al Pinto.

FINE PRIMO TEMPO

TEMPO

Cherchi fischia la fine della prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi

1 minuto di extra time in questo primo tempo

45′ Ammonito Cargnelutti! Il difensore del Monopoli trattiene Tavernelli che si involava sulla fascia in solitaria

43′ Soprano! Altra chiusura della difesa rossoblù con D’Agostino che era ormai arrivato in porta sugli sviluppi dell’azione biancoverde

41′ Celiento monumentale sulla chiusura al momento del tiro di Spalluto! Il Monopoli vuole il pari

37′ Spalluto conclude debolmente sul cross proposto da Borello, non è un problema per Venturi che controlla il pallone

34′ DAMIAN! DOPO AVER RUBATO PALLA DALLA DIFESA, CENTRA LA PORTA DAL LIMITE DELL’AREA. PERINA INTERVIENE DI RIFLESSO.

33′ Cargnelutti colpisce alto sopra lo specchio della porta!

31′ Ammonito anche Celiento. Stende Starita sugli sviluppi della formazione pugliese. Secondo ammonito per la Casertana

27′ Possesso snervante della formazione ospite. Cerca di reagire il Monopoli

24′ Ammonito Damian per un fallo a centrocampo. Primo giallo del match

22′ D’Agostino era risucito a penetrare nella difesa grazie alla scambio con Starita, ma chiude in maniera egregia Proietti

19′ Tavernelli tira ancora in porta! Perina salva di nuovo la formazione biancoverde

18′ Celiento non riesce a colpire bene la sfera sugli sviluppi del calcio d’angolo, altra occasione importante Casertana

17′ Anastasio mette un insidioso cross in mezzo, la difesa pugliese allontana in corner

15′ D’agostino centra la porta, Venturi gli nega la gioia e salva la porta. Ritmo infuocato in questo inizio di partita

10′ DAMIAN! Conclude tra le braccia di Perina la mezz’ala rossoblù in un’altra pericolosissima azione dei falchetti

8′ CURCIO! CASOLI TROTTA SULLA FASCIA E METTE UN CIOCCOLATINO PER IL 10 BENEVNTANO. Terza rete consecutiva per lui. 1-0 falchi

7′ Ottima uscita di Venturi che allontana in corner il cross pericolosissimo di Borello. Risponde il Monopoli

2′ Punizione di Curcio che imposta un ottimo cross a spiovente, Casoli conclude tra le braccia di Perina. Subito aggressiva la Casertana

Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Casertana (3-5-2):Venturi; Celiento, Soprano, Sciacca; Casoli, Damian, Proietti, Toscano, Anastasio; Tavernelli, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

Monopoli (3-4-3): Perina; Cargnellutti, Fazio, Ferrini; Iaccarino, Hamlili, Vassallo, Borello; D’Agostino, Starita, Spalluto. All. Francesco Tomei

Torna in campo la Lega Pro, torna in campo la Casertana, stavolta sul terreno di casa dopo la doppia trasferta nella passata settimana conclusasi con un bottino totale di due punti, che si aggiungono al primo raccolto con il Benevento, e la vedono per ora nella parte bassa della classifica. Nonostante i risultati, la qualità di gioco è in crescendo e non ci sarebbe da meravigliarsi se ci trovassimo davanti un exploit rossoblù in questa giornata in cui, eccetto Turchetta fermo per la botta rimediata a Potenza, la cartella degli infortunati sembra essere alquanto libera con la convocazione di di Carretta che Montalto.

Per il Monopoli questa marchia la quinta partita nella terza serie, in ritardo di un incontro rispetto alla programmazione stabilita, dovuti ai soliti problemi di calendario e ripescaggio di cui la società campana conosce bene la vicenda. Tutt’altro che positivo il bilancio fin qui dei pugliesi, che affidandosi alla loro punta nell’inedito 3-5-2 di Mister Tomei, Francesco Spalluto, ad oggi ancora a secco, cercheranno di invertire la rotta e rubare punti sul suolo dei falchi.

Dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, Alfonso Centore.