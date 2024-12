RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-POTENZA 0-0. Continua la maledizione per i falchi, ennesimo pari e due legni nel secondo tempo. LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 3′ di recupero

90′ Cross di Capasso, raccoglie Iuliano con la girata che non trova lo specchio. Dominano il possesso palla i falchi

84′ Ammonito Castorani

82′ Conclusione di Damian dal limite che si spegne tra le braccia di Alastra

82′ Cambio per De Giorgio: entra Ghisolfi per Erradi

77′ Altra azione ben costruita dei falchi: Falasca viene respinto al momento della conclusione, si avventa Bacchetti sulla sfera che trova la deviazione in corner

74′ Triplo cambio per Iori: dentro Iuliano, Fabbri e Matese per Proia, Salomaa e Bianchi

71′ CARRETTA! CONTROPIEDE BEN ESGUITO DAI FALCHI CON IL NUMERO 7 CHE STAMPA IL TIRO SULLA TRAVERSA, SECONDO LEGNO PER I FALCHI

63′ Doppio cambio per il Potenza: fuori Felippe e Schimmenti per Rosafio e Ferro

60′ CAPASSO! TIRO RASOTERRA DALLA DISTANZA CHE SI STAMPA SUL PALO, FORTUNA AVVERSA AI FALCHI

58′ Ammonito Sciacca per un fallo su Carretta

55′ SALOMAA! VA IN PORTA E IMPENSIERISCE ALASTRA COSTRETTO A TOGLIERLA DALL’INCROCIO, CON L’AIUTO DI UNA DEVIAIZONE

52′ Ammonito Novella per un’entrata ruvida su Proia

50′ Buona palla recuperata da Capasso che poi prova ad andare verso la porta. Doppio passo e tiro che finisce alto sopra la traversa

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 1′ di recupero

41′ Ammonito Damian per una brutta entrata ai danni di Felippe

35′ Bakayoko a terra, il giocatore sembra aver alzato bandiera bianca, al suo posto entra Capasso

33′ Incursione di Bakayoko che porta ad un tiro verso lo specchio, legge bene Alastra che neutralizza il pericolo

25′ Ammonito Schimmenti per un fallo su Bacchetti, primo giallo della gara

22′ Prova la conclusione dal limite dell’area Proia, pallone di facile presa per Alastra

19′ VOLATA IN SOLITARIA DI CARRETTA CONTRO IL PORTIERE ALASTRA, CON L’ESTREMO DIFENSORE DEL POTENZA CHE SALE FINO AL CENTROCAMPO E IN CONTRASTO NEGA ALL’ATTACCANTE ROSSOBLU’ UN GOL CHE SAREBBE STATO A DIR POCOO SCONTATO A QUEL PUNTO

14′ Azione per la Casertana che si muove bene con Salomaa sulla fascia destra, Damian raccoglie il cross con scarsa coordinazione. Tiro sterile che non crea problemi ad Alastra

13′ D’AURIA! CONTROLLA CON IL PETTO E VA A RIMBALZO CON IL DESTRO, BRAVO A RESPINGERE ZANELLATI

7′ Strappo di Bakayoko che si accentra con successo e va alla conclusione rasoterra sul secondo palo. Brivido per il Potenza con i falchi vicini al vantaggio

4′ Tiro dalla distanza di Castorani, raccoglie comodamente Zanellati

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

Casertana (3-4-2-1): Zanellati; Bacchetti, Collodel, Kontek; Salomaa, Bianchi, Damian, Falasca; Proia, Carretta; Bakayoko. All. Manuel Iori

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Rillo; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, D’Auria. All. Pietro De Giorgio

La Casertana di Mister Iori torna in campo tra le mura del Pinto per la seconda giornata consecutiva e, dopo uno sfortunato pareggio con il Giugliano, ora insegue i tre punti per tirarsi fuori da una pericolosa zona playout. Occhio ai due ex di questa gara, Sciacca più recente e Caturano che anche lo scorso anno andò a segno contro i falchetti.

Alfonso Centore