RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-POTENZA 0-0. Partita spenta al Pinto per le poche le occasioni, i falchi sprecano ancora

FINE SECONDO TEMPO

90’+ 3 ROSSETTI! COLPO DI TESTA DAL CENTRO DELL’AREA, BLOCCA VENTURI CON UN PROVVIDENZIALE INTERVENTO A SALVARE IL PARI

90′ Annunciati 4 minuti di recupero

88′ Ultimo cambio per entrambe le squadre: per la Casertana esce Tavernelli per Taurino, per i lucani Steffé subentra a Schiattarella

88′ Scambio tra Curcio e Tavernelli, il numero 10 arriva al tiro da fuori area, ma la conclusione è da dimenticare

82′ Ammonito Armini per un fallo su Curcio

81′ Cambia anche Cangelosi: Nicoletti lascia spazio a Paglino

78′ Altri due cambi per Marchionni: Burgio e Rossetti prendono il posto di Pace e Volpe

77′ AZIONE CASERTANA! Toscano mette il cross in mezzo, sulla linea di porta Soprano sceglie di fare di sponda per i compagni sul secondo palo anziché insaccare. Ennesima azione sprecata dai falchi

75′ Ammonito Sbraga per una sbracciata su Ravaglia

74′ Giallo per Pace che scaraventa la sfera violentemente tra i tifosi rossoblù

72′ Doppio cambio per il Potenza: Spaltro lascia posto ad Hadziosmanoivic, Maisto a Saporiti

70′ Tentativo da fuori di Toscano, ampiamente fuori dalla zona di interesse di Alastra

67′ Ammonito Damian per aver atterrato Schiattarella sulla ripartenza ospite

61′ Doppia sostituzione per la Casertana: Casoli per Toscano e il nuovo entrato Rovaglia per Carretta

58′ DOPPIA AZIONE CASERTANA! RIPARTENZA CON DELI SULLA FASCIA CHE METTE IN MEZZO BASSO PER CARRETTA, L’ATTACCANTE NON ARRIVA SULLA SFERA DA DUE PASSI. CON IL PALLONE ANCORA IN GIOCA PROVA DI NUOVO CASOLI, TROVANDO SI’ LO SPECCHIO, MA ANCHE LA PRONTA RISPOSTA DI ALASTRA

56′ PACE! Il pallone attraversa tutta l’area e arriva sui piedi dell’esterno, controlla e tira a rimbalzo dal limite, pronta la risposta del portiere dei falchi

55′ Corner di Volpe, esce Venturi ad allontanare. Crescono i lucani

51′ CATURANO! VA IN PORTA DAL CALCIO PIAZZATO AL LIMITE DELL’AREA, RESPINGE CON I PUGNI VENUTRI. Primo lampo del Potenza

50′ Ammonito Soprano per un’entrata pericolosamente in ritardo al limite dell’area

48′ Ammonito Bacchetti per un contrasto aereo su Caturano

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Carretta va da Tavernelli con un cross basso, di fronte allo specchio il numero 11 la mette al lato. Altra occasione sprecata

42′ Tiro di Calapai da 30 metri, facile presa di Alastra

35′ Ottimo chiusura di Sbraga sul cross di Casoli, ennesimo stop del difensore lucano, autore fin qui di una buonissima prova

27′ Ammonito Nicoletti per una vigorosa trattenuta su Volpe, in chiara ripartenza verso la porta dei padroni di casa

25′ AZIONE CASERTANA! Involati in solitaria Tavernelli e Carretta, l’ex Cittadella sceglie di essere altruista ma calibra male il passaggio sbaglia l’aggancio il numero 7 facendo rientrare la difesa lucana. Grande opportunità sprecata per i falchi

22′ Traversone di Tavernelli per Calapai, per pochissimo il terzino rossoblù non riesce ad agganciare a due passi dalla porta di Alastra

19′ Partita bloccata a centrocampo, irregolari i fraseggi di entrambe le squadre, poco intrattenimento per il pubblico del Pinto

7′ Cangelosi in questo avvia sembra riadattare la propria squadra: 4-3-1-2 per i falchi con Curcio che si abbassa sulla trequarti, favorendo le due punte Carretta e Tavernelli

6′ Azione Potenza! Candellori prova una rovesciata impossibile dal limite dell’area, buono il tentativo ma imprecisa la conclusione

1′ Pronti-via la Casertana parte con Carretta che trova tra le linee Tavernelli, pochi passi e tiro per il numero 11 che sfiora subito il gol mettendola di poco al lato del primo palo

1′ Al via il match

AGGIORNAMENTO 20:22: Montalto ha evidenziato problemi durante la fase di riscaldamento, al suo posto entra nell’undici titolare Tavernelli

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Bacchetti, Soprano, Nicoletti; Deli, Casoli, Damian; Carretta, Tavernelli, Curcio. All. Cangelosi

POTENZA (3-5-2):Alastra; Sbraga, Armini, Spaltro; Maisto, Candellori; Verrengia, Schiattarella, Pace; Caturano, Volpe. All. Marchionni

I falchetti tornano al Pinto per la seconda partita consecutiva, a caccia del risultato che inizia a mancare da troppo tempo per la squadra di Cangelosi. I campani non trovano i tre punti dal giorno dell’Epifania, contro il Monopoli, e le assenze, combinate con le squalifiche, non hanno aiutato la compagine rossoblù.

Out Toscano e Proietti per noie fisiche, costretto fuori per provvedimenti disciplinari, invece, Armando Anastasio, che lascia il posto da titolare al nuovo acquisto Nicoletti.

Nessuna assenza degna di nota per la squadra di Marchionni, che si affida all’ex Caturano, in gol anche nella partita del girone di andata terminata 1-1.

Alfonso Centore