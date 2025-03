RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-SORRENTO 4-0. Poker rossoblù e tripudio estetico, i falchi sono uno spettacolo al Pinto

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 4′ di recupero

90′ CARRETTA! TUTTO SOLO DAVANTI LA PORTA MANCA L’INCORNATA CHE SAREBBE VALSA LA MANITA

89′ GOL CASERTANA! CROSSI DI PAGLINO PER LA TESTA DI CIANO, IL 10 NON CI ARRIVA E SLLA RESPINTA LASCIA PARTIRE UN MISSILE SOTTO L’INCROCIO GATTI A FULMINARE DEL SERBO. POKER ROSSOBLU’

84′ Altri cambi nelle due squadre: Egharevba e Vano lasciano spazio a Gatti e Ciano. Nel Sorrento Russo subentra per Panico

80′ Doppio cambio per la Casertana: Kallon e Proia da protagonisti lasciano la scena a Paglino e Carretta

79′ GOL CASERTANA! ALTRA PERCUSSIONE DI EGHAREVBA CHE PESCA AL CENTRO PROIA. DESTRO INFALLIBILE DEL 27 CHE SIGLA LA DOPPIETTA PERSONALE

79′ RIGORE SBAGLIATO! VANO SPARA ALTO SOPRA LA TRAVERSA DAGLI UNDICI METRI

78′ RIGORE PER LA CASERTANA! EGHAREVBA DALLA SINSTRA PROVA A METTERE IN MEZZO, BLONDETT BLOCCA IN MANIERA EVIDENTE CON UN BRACCIO

76′ Tentativo da fuori di Blondett che spedisce il pallone alle stelle

75′ Azione in area avversaria del Sorrento, serie di rimpalli con il pallone che si indirizza pericolosamente verso la porta lasciata sguarnita da Zanellati. Heinz va a ripulire il tutto spazzando con la sfera sulla linea di porta

67′ Cambia anche Ferraro: Colangiuli dentro per Carotenuto

66′ Cambio per Iori: Bunino lascia il posto a Damian

65′ Colpo di testa di Blondett alto senza dare problemi a Zanellati

62′ GOL CASERTANA! RIMESSA LATERALE DI HEINZ CHE DIALOGA CON KALLON E VA AL CROSS SU CUI SVETTA PROIA E BATTE DEL SORBO, ROMPENDO LA PROPRIA MALEDIZIONE

61′ Imbucata di Bunino per Egharevba, chiuso in area di rigore da Carillo

56′ PROIA! CROSS DI FABBRI, IL 27 PESCATO TUTTO SOLO FALLISCE A TIMBRARE IL CARTELLINO IMPATTANDO MALE LA SFERA. NON RIESCE AD ARRIVARE IN TEMPO SUL PALLONE EGHAREVBA PER CERCARE DI RIMEDIARE

49′ ZANELLATI! DESTRO DI PANICO CHE TROVA LA GRANDE RESPINTA DEL PORTIRE ROSSOBLU’, SU CUI SI AVVENTA SCALA, MANDANDO IL PALLONE ALLE STELLE

48′ EGHAREVBA! KALLON ALLARGA PER DESTINY, IL QUALE PROVA A PIAZZARE IL DESTRO A GIRO DI POCO FUORI

46′ GOL CASERTANA! CROSS IN MEZZO DOPO DIECI SECONDI, VANO SPIZZA PER KALLON CHE DOPO IL CONTROLLO LASCIA PARTIRE IL MANCINO A BATTERE DEL SORBO

45′ Cambi per il Sorrento: entrano Guadagni, Scala e Matera per Riccardi Polidori e Palella

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

43′ Colpo di testa di Proia sterile, alto sopra la traversa

36′ Destro al volo di Fabbri dal limite dell’area, Cangianiello mura in maniera regolare nonostante le proteste rossoblù per un ipotetico tocco di mano

32′ ALTRA OCCASIONE CASERTANA! DI NUOVO UNA PALLA SQUISITA DI KALLON PER IL TAGLIO SUL SECONDO PALO DI HEINZ CHE FALISCE A METTERE AL DI LA’ DELLA LINEA DI PORTA DA POCHI METRI

26′ Ancora Fabbri dalla lunga distanza, senza centrare l’obiettivo

23′ Destro a giro di Fabbri centrale, comodo per Del Sorbo

22′ BLONDETT! PALLA CHE RIMANE LI’ DOPO IL CORNER E IL DIFENSORE EX CASERTANA SFERRA IL COLPO VERSO LA ZONA DI ZANELLATI, TROVANDO SOLO IL FONDO

21′ MUSSO! MANCINO DEL NUMERO 11 CHE TROVA IL MIRACOLO IN TUFFO DI ZANELLATI

20′ Destro di Fabbri da fuori area, conclusione con scarsi risultati sopra la traversa

18′ Ammonito Vano

16′ ANCORA BUNINO! PERCUSSIONE DI KALLON DALLA FASCIA DESTRA, CROSS CHE TROVA L’INCRONATA DI BUNINO A POCHI CENTIMETRI DALLA PORTA DI DEL SORBO

14′ BUNINO! IMBUCATA DI COLLODEL DOPO UN’OTTIMA SERIE DI PASSAGGI. IL 9 ROSSOBLU’ AGGANCIA IL SERVIZIO DEL COMPAGNO E SCARICA IL DESTRO VERSO LA PORTA ANDANDO VICINO AL GOL DEL VANTAGGIO CON UN DIAGONALE RASOTERRA

12′ Cross in mezzo di Riccardi, presa sicura di Zanellati

6′ Tenta lo scatto Polidori, molto bravo Kontek a chiudere e mantenere il possesso del pallone

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Collodel, Proia; Egharevba, Bunino, Kallon; Vano. All. Iori

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Carillo, Blondett, Panico; Carotenuto, Palella, Cangianiello; Musso, Polidori, Riccardi. All. Ferraro

La Casertana scende in campo come ultimo match del 32º turno di Serie C e con una nostalgica novità: dopo l’esonero di Pavanel a seguito della sconfitta di Altamura, Manuel Iori ha ripreso controllo della squadra cercando di sfruttare un gruppo migliorato per iniziare a macinare punti. Per i falchi emergenza a centrocampo, ma rimangono inamovibili Proia e Collodel.

Alfonso Centore