RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-TEAM ALTAMURA 1-1. I falchi sprecano numerose occasioni, due pali di Asencio nel finale. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+2 Ammonito Poggesi

90’+1 Ammonito Fabbri

90′ Annunciati 4′ di recupero

88′ Potente botta da fuori area di Gatti, respinge con i pugni Pane

84′ Falasca vede Capasso sul secondo palo: inserimento che premia la conclusione del subentrato senza trovare realizzazione

83′ ASENCIO! ALTRO PALO DA POCHISSIMI METRI DALL A PORTA DOPO VARI RIMPALLI IN AREA DI RIGORE. STANNO SPRECANDO TANOT I FALCHI

81′ Azione spettacolare della Casertana: Iuliano scambia con Asencio usando il tacco, poi l’ex Cosenza colpisce il legno dopo gli sviluppi di una bellissima manovra

79′ Doppio cambio per Iori: fuori Carretta e Deli per Iuliano e Bakayoko

77′ VILARDI! USCITA PROVVIDENZIALE SU MOLINARO, GRANDISSIMA PROVA FINO A QUI DEL SECONDO PORTIERE ROSSOBLU’

72′ Incornata di Molinaro, riflessi pronti per Vilardi che blocca in due tempi

71′ Ultimi cambi per Di Donato: Molinaro per Leonetti, Bumbu per D’Amico

70′ Suggerimento di Capasso per Deli, buon diagonale a cui risponde un prontissimo Pane tra i pali

68′ Doppio cambio per a Casertana: dentro Capasso e Bianchi per Paglino e Proia

64′ Diagonale di Rolando, Vilardi molto bravo a respingere in corner

63′ Tiro da fuori di Peschetola, conclusione larga

61′ Forze fresche per il Team Altamura: Minesso e Peschetola per Palermo e Acampa

60′ DELI! STOPPA TUTTO SOLO IN AREA E SPEDISCE IL DESTRO A GIRO SOPRA LO SPECCHIO. OCCASIONE CLAMOROSA SPRECATA DALL’EX CATANIA

58′ Girata di testa di Proia, pallone alto sopra la traversa

57′ Chiusura provvidenziale di De Santis su Paglino dopo il suggerimento in mezzo di Gatti

54′ Cambio per Di Donato: dentro Poggesi per Mane

52′ Ammonito Leonetti

51′ Primo cambio di Iori: Satriano esce per Asencio

50′ Ammonito Falasca

47′ Ottimo scarico di Satriano per Deli che prova il pallonetto, ci arriva con un guizzo Pane e mette la palla in corner

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

42′ Tiro di Rolando a incrociare da sinistra. Ottima copertura di Gatti che manda il pallone in fallo laterale

36′ Ammonito Paglino per una vistosa trattenuta in ripartenza

35′ Girata al volo da fuori aria di Proia. Conclusione da dimenticare

27′ GATTI! Girata di testa del difensore sul corner di Carretta. Sfera di pochissimo sopra la traversa, altra occasione Casertana

17′ GOL ALTAMURA! DIPINTO METTE UN BEL CROSS SUL SECONDO PALO PER L’INCORNATA DI LEONETTI. BATTUTO VILARDI E PAREGGIO DEI MURGIANI

11′ Tiro da fuori di Dipinto, palla alle stelle

9′ GOL CASERTANA! PALLA IN MEZZO DI FALASCA, LA DIFESA RESPINGE MALE E DELI SI AVVENTA SULLA SFERA, BUON DRIBBLING E DIAGONALE CHE BATTE PANE

6′ Volata di Satriano verso l’area avversaria, Acampa spende subito un fallo tattico molto rischioso per cui rimedia il giallo

1′ Al via il match

Casertana (4-2-3-1): Vilardi; Falasca, Kontek, Gatti, Fabbri; Collodel, Proia; Paglino, Deli, Carretta; Satriano. All. Iori

Team Altamura (4-1-4-1): Pane; Manè, Silletti, De Santis, Acampa; Dipinto; Palermo, Rolando, Franco, Leonetti; D’Amico. All. Di Donato

Dopo la sfortunata sconfitta al Vigorito di Benevento, la Casertana ritorna in campo, stavolta tra le mura amiche, per ritrovare il successo e risalire la china in chiave classifica che al momento non sorride ai falchi. Discreto avvio di campionato per il Team Altamura, che dopo un inizio molto difficile segnato da una serie di sconfitte, ha messo a punto gli schemi e scalato la classifica fino al 12º posto.

Alfonso Centore