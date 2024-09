RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-TURRIS 0-0. La prima vittoria tarda ad arrivare, pari a reti bianche al Pinto. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+2 FALASCA! PUNIZIONE PENNELLATA AL MILLIMETRO MA MARCONE SI DISTENDE E ALLONTANA LA SFERA CHE SI STAVA PERICOLOSAMENTE INSACCANDO SUL SECONDO PALO

90’+1 Ammonito Ndiaye per un calcio ai danni di Asencio

90′ Concessi 3′ di recupero

86′ Ultimo cambio di Iori: Salomaa entra per Proia, i falchi si affidano a lui per sbloccare la partita

78′ Ultimo cambio per Conte: Trotta out, al suo posto Nocerino

74′ Doppio cambio di Iori: Carretta e Damian escono dal terreno di gioco in favore di Capasso e Matese

72′ Conclusione dalla distanza di Armineto da dimenticare, arranca la Turris

68′ Esempio finisce a terra dopo un duro contrasto aereo con Asencio, interviene lo staff medico a soccorrere il giocatore di Conte

62′ GIANNONE PENNELLA IL CROSS PER IL TAGLIO DI SCACCABAROZZI CHE DALA LINE DI FONDO TENTA DI SERVIRE TROTTA IN AREA. RISPONDE IN TEMPO ZANELLATI BLOCCANDO LA SFERA

59′ Ammonito Bacchetti

57′ Arriva il momento di Asencio, Iori lo inserisce a sostituire Satriano

57′ Cambio per la Turris: Onofrietti lascia il posto ad Armiento

56′ Ammonito Scaccabarozzi per una vistosa trattenuta su Carretta

47′ Movimento a rientrare sul destro di Paglino che poi lascia partire la botta. Pallone di poco sopra la traversa, riprende da dove aveva lasciato la Casertana

45′ Iori cambia da subito: Deli lascia il posto a Bianchi

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

45′ Esempio spreca un corner sparando la palla alle stelle dopo un buona battuta della Turris

43′ MIRACOLO DI MARCONE! CARRETTA VA IN PORTA DAL LIMITE, SI DISTENDE IL PORTIERE CORALLINO PER DIFENDERE IL RISULTATO. SI SALVA ANCORA LA TURRIS

35′ DELI! DAMIAN DALL’ANGOLO PENNELLA IN AREA, IL NUMERO 18 INDIRIZZ IN PORTA DOVE TROVA IL RIFLESSO FELINO DI MARCONE

34′ Punizione di Falasca al limite dell’area, la barriera sventa il tiro

33′ Ammonito Esempio

31′ Ancora cross di Falasca scavalcare tutta la difesa ospite, si avventa sul pallone con poca coordinazione Paglino che colpisce il pallone di schiena e per poco non sfiora una clamorosa rete del vantaggio

27′ Tiro da dimenticare di Esempio, Casertana che ripartirà dal fondo

22′ Ottima progressione di Falasca sulla fascia sinistra. La palla in mezzo viene provvidenzialmente allontanata da Esempio, anticipando la conclusione in rete di Satriano

16′ Giannone mette in mezzo per Pugliese che approfitta della distrazione rossoblù per andare in porta. Blocca senza problemi Zanellati

11′ Si ferma Nicolao, il centrocampista della Turris accusa una botta alla coscia ed è impossibilitato a proseguire la gara, al suo posto Conte opta per Pugliese

9′ Carretta scatta sul lancio lungo proveniente dalle retrovie, tiene il pallone e riesce a servire la girata di Satriano che termina sul fondo

3′ Palla che rimane in area dopo il corner con Proia che prova la girata di difficile coordinazione. Palla alta sopra la traversa ma dopo pochi minuti la squadra di Iori ha già due potenziali occasioni da gol

3′ Conclusione sulla barriera di Carretta

2′ Progressione di Paglino sulla fascia, viene atterrato sulla linea di fondo regalando alla Casertana la prima chance da piazzato

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Bacchetti, Falasca; Damian, Proia; Paglino, Carretta, Deli; Satriano. All. M. Iori

TURRIS (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci, Ndiaye; Scaccabarozzi, Casarini, Morrone, Nicolao; Onofrietti, Giannone; Trotta. All. M. Conte

Dopo il pari nella sfida contro il Picerno la Casertana cerca di sbloccare il suo campionato in casa contro la Turris. Una sfida sentita non solo dagli uomini in campo, ma anche sugli spalti con i tifosi rossoblù pronti ad accogliere il nuovo bomber Asencio nella sua prima partita al Pinto.

Alfonso Centore