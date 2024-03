LIVE. CASERTANA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0. Forze fresche da subito per i rossoblù nella speranza di concretizzare il bel gioco con il raddoppio. SEGUI LA DIRETTA

48′ Ammonito Carella per un fallo su Celiento

45′ Cambia Cangelosi: Tavernelli lascia spazio a Matese, si torna al 4-3-3

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

45′ Tiro da distanza siderale di Monteagudo. Si stende comodamente Venturi col pallone tra le braccia

37′ Di nuovo Polidori che si ritrova tutto solo da posizione defilata. Conclusione del tutto fuori traiettoria

36′ Ammonito Casoli

35′ Tiro di Polidori dal limite che termina comodo tra le braccia di Venturi

33′ Altra azione da Playstastion per la Casertana, cross di Casoli per la grande girata al volo di Montalto che trova la respinta di Branduani. Aggancia Curcio che tenta la sforbiciata al volo, pallone sul fondo. Gran gioco dei rossoblù

31′ Scambio a memoria tra Tavernelli e Anastasio, cross basso per Curcio che segna l’ennesimo errore della sua partita sparando il pallone alle stelle, prima frazione rivedibile per il numero 10

30′ Ammonito Montalto per un fallo su scontro aereo

29′ Punizione di Anastasio che termina sul fondo, la Casertana, per ora, domina la prima frazione di gioco

26′ ALTRA RIPARTENZA DELLA CASERTANA! CURCIO SPRECA SBAGLIANDO L’APERTURA PER CARRETTA COSTRETTO AGLI STRAORDINARI PER CONTROLLARE IL PALLONE. AZIONE CHE CULIMA CON IL CROSS SQUILIBRATO DI CASOLI DOPO IL SUGGERIMEMTO DEL NUMERO 7

25′ CURCIO! OTTIMO RECUPERO DI CARRETTA A CENTROCAMPO CHE LANCIA IL 10 TUTTO SOLO DAVANTI LA PORTA AVVERSARIA. IL BENEVENTANO SI DIVORA UN GOL GIA’ FATTO

23′ Cross da sinistra per il Francavilla, Artistico prova a centrare la porta. Molto bene la risposta di Venturi

19′ AZIONE FANTASTICA DEI FALCHI, IN QUATTRO PASSAGGI IL PALLONE GIUGNE TRA I PIEDI DI ANASTASIO CHE METTE UN GRAN CROSS PER CELIENTO SCHEGGIA IL PALO SULLO STACCO DI TESTA. SUBITO CHANCE DI RADDOPPIO PER I ROSSOBLU’

18′ GOL CASERTANA! CARAMBOLA IN AREA DOPO IL CORNER DI TAVERNELLI, MONTALTO TENTA UNA PRIMA CONCLUSIONE SCHERMATA DAL MURO BIANCOCELESTE SULLA LINEA DI PORTA, POI SI RITROVA IL PALLONE TRA I PIEDI ED INSACCA PER IL VANTAGGIO DEI FALCHI

13′ Colpo di testa di Bacchetti sul corner di Carretta. Pallone sfiorato dal difensore rossoblù che finisce in fallo laterale

11′ DI Marco! sfrutta il vantaggio fornito da Maccarini e lascia partire la botta col destro che finisce sul fondo. Primo lampo del Francavilla

9′ Girata in area al volo di Montalto, non centra bene la sfera il numero 32, regalando una comoda presa a Branduani

7′ Fatica la Casertana a concretizzare il possesso, lasciando più volte la possibilità di ripartire per i biancocelesti

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Casoli, Damian; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All. Vincenzo Cangelosi.

V. FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Di Marco, Risolo, Izzillo, Carella; Artistico, Polidori. All. Alberto Villa.

Clima teso a Caserta nelle ultime settimane, causato dal rendimento della squadra del patron D’Agostino alquanto altalenante e protagonista di prestazioni rivedibili negli ultimi impieghi di campionato. La complicità di tali difficoltà è sicuramente da imputare anche agli infortuni, piaga di Cangelosi che nello stesso match di stasera dovrà fronteggiare una limitata disponibilità a centrocampo, con le assenze di Toscano, Deli e Proietti ai quali si aggiungono Taurino, Nicoletti e lo squalificato Sciacca. Prima convocazione dalla primavera per La Resta.

Nessuna assenza degna di nota per Villa.

Alfonso Centore