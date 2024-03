LIVE. CROTONE-CASERTANA 0-0. Primo tempo privo di reti, calano i ritmi e salgono i padroni di casa nel finale. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

42′ LEO! DI NUOVO DA UN PIAZZATO AGGANCIA SUL SECONDO PALO IL DIFENSORE DEI PADRONI DI CASA E SCARICA DI TUTTA POTENZA IL SINISTRO VERSO VENTURI CHE RESPINGE IN CORNER

37′ Da palla inattiva, sfrutta la spizzata di Tumminello Tribuzzi che si coordina per la volée di sinistro. Pallone in tribuna e si ripartirà dai piedi di Venturi

36′ Ammonito Anastasio per aver fermato Tribuzzi in ripartenza in maniera irregolare

32′ VENTURI! DIAGONALE VERSO LA PORTA DI GIRON, PRONTISSIMA LA RISPOSTA CON I PIEDI DEL PORTIERE ROSSOBLU’

31′ Buon calcio piazzato di Giron, si avventa Zanellato sul pallone di testa che finisce di pochissimo al lato della porta dei falchetti

28′ TUMMINELLO! AZIONE PERFETTA DEL CROTONE: DA SINSITRA PARTE UN CROSS BASSO PER L’EX ATALANTA CHE ERA TUTTO SOLO IN AREA MA PERDE EQUILIBRIO AL MOMENTO DEL TIRO CADENDO SUL PALLONE. CHANCE SPRECATA PER I PITAGORICI

25′ Celiento dal corner riesce a staccare nel mucchio e insidiare D’Alterio con un’incornata centrale ma potente

20′ Tiro da fuori di Tribuzzi che termina in tribuna, inizia a prendere coraggio il Crotone

16′ Gran giocata di Tribuzzi che mette in mezzo per l’inserimento di Gomez che a due passi da Venturi non riesce a schiacciare e la mette sopra la traversa

9′ OCASIONE CASERTANA! TAVERNELLI SI INVOLA VERSO L’AREA AVVERSARIA, RIENTRA E TANTA IL DESTRO DA FUORI, PERICOLOSAMENTE DEVIATO DA ZANELLATO CHE SI TROVAVA IN TRAIETTORIA. DOMINIO DEI FALCHI IN QUESTI PRIMI MINUTI

3′ AZIONE DA PLAYSTATION PER LA CASERTANA! CON MASSIMO DUE TOCCHI DALLA DIFESA LA SQUADRA DI CANGELOSI ARRIVA IN AREA, PRIMA CON LO SCARICO DI PRIMA COL TACCO DI TAVERNELLI PER CURCIO CHE VA IN PORTA E POI E’ LO STESSO NUMERO 11 A FIONDARSI SULLA RIBATTUTA. SI FA TROVARE PRONTO D’URSI SULLA SECONDA CHANCE DELL’EX CITTADELLA

2′ Tentativo dalla distanza di Carretta per rompere il ghiaccio, la conclusione finisce in maniera sterile sul fondo senza dare preoccupazioni alla difesa di casa

1′ Al via il match

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Leo, Battistini, Loiacono, Giron; Zanellato, Vitale; Tribuzzi, D’Ursi, Gomez; Tumminello. All. Lamberto Zauli.

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Casoli, Damian; Tavernelli, Curcio, Carretta; Montalto. All. Vincenzo Cangelosi

La Casertana approda allo stadio ”Ezio Scida” per cercare di agguantare il quarto posto, fondamentale in chiave playoff per la squadra del patron D’Agostino. Cangelosi si affida a un gruppo ancora in preda alle noie fisiche: Proietti, Toscano e Nicoletti costretti ai box; in compenso il tecnico siciliano ritrova Deli e Taurino dall’infermeria e Sciacca precedentemente squalificato. Nei calabresi torna in panchina Zauli, e a sua disposizione anche Bove in ritorno dai problemi disciplinari.

Alfonso Centore