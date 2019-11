LIVE DALLA WEBCAM! Schianto sull’A1 tra CAIANELLO e CAPUA: 6 chilometri di coda

CAPUA – Sono 6 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra due auto sull’A1 Napoli-Roma avvenuto al km 710 in direzione Napoli tra i caselli autostradali di Caianello e Capua.

Le auto a seguito dell’impatto sono uscite fuori strada. Feriti entrambi gli automobilisti ma, per fortuna, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per il rilievi del caso e gestire il traffico particolarmente intenso per i rientri a casa da chi lavora fuori regione. Il sito dell’Autostrada spa consiglia per chi viaggia verso Napoli l’entrata di Capua. L’uscita, invece, consigliata per chi proviene da Roma: Caianello.