LIVE. FOGGIA-CASERTANA 0-0. Millico vicino al capolavoro, Vilardi salva il risultato. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

25′ SARR! IL GIOVANE SENEGALESE STACCA NELL’AFFOLLATA AREA DELLA CASERTANA E MANDA IL PALLONE DI POCO SOPRA LA TRAVERSA CON UN COLPO DI TESTA MOLTO POTENTE

23′ Cross di Sarr sporcato che si indirizza pericolosamente verso la porta. Vilardi bravissimo ad anticipare tutti e mandarla in corner

21′ Traversone di Paglino dopo lo scarico di Collodel. L’esterno rossoblù ritrova il compagno dopo l’incursione in area con l’errore dall’altezza del dischetto da parte del numero 19 sullo stacco di testa

17′ Collodel prova la girata di testa nonostante lo scarso equilibrio in fase di stacco, presa comoda per Perina

15′ MILLICO! BOMBA DA OLTRE 30 METRI. GRAN RISPOSTA DI VILARDI AD ALLONTANARE

10′ Buona percussione di Millico sulla linea di fondo, riesce a mettere in mezzo anche un’ottima palla per Orlando anticipato dall’intervento di Bacchetti

4′ Ammonito Salines per un fallo in ripartenza su Bakayoko. Punizione da posizione invitante per i falchi

1’ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza, Mazzocco; Orlando, Sarr, Millico. All. Zauli

Casertana (4-2-3-1): Vilardi; Gatti, Kontek, Bacchetti, Falasca; Collodel, Damian; Paglino, Proia, Bakayoko; Deli. All. Iori

Si prospetta un match fondamentale per i falchi in vista degli scontri diretti per la zona play out e, soprattutto, per distanziarsi da una porzione di classifica che rende la squadra di Iori ben poco serena in questo avvio di campionato. Vittoria che manca da quasi un mese alla Casertana, l’ultima con la Cavese in casa, mentre il Foggia, nonostante gli scombussolamenti dovuti alle dimissioni di mister Capuano e ad una situazione generale sicuramente non delle più facili, ha trovato i tre punti nella scorsa giornata contro la Juventus Next Gen.

Alfonso Centore