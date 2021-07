LIVE H 22 CASERTA. È allarme sicurezza in città. Baby gang scatenata, coltello puntato alla pancia di un 14enne

CASERTA – Ennesima aggressione ai danni di alcuni minorenni perpetrata da una baby gang le cui generalità sono arcinote. A denunciare l’episodio è stato il candidato sindaco Ciro Guerriero il quale, trovandosi in via Mazzini intorno alle 21:30 di questa sera per una passeggiata, si è imbattuto in padre allarmato che cercava di difendere il figlio dall’ennesima aggressione subita. Il ragazzino è stato minacciato con un coltello puntato alla pancia. Non è ben chiaro cosa volessero dal 14enne e dai suoi amici che per paura sono fuggiti, abbandonandolo al suo destino. Solo lui ha avuto il coraggio di chiamare in padre che si è precipitato a soccorrerlo. Proprio in quel momento si trovava a passare Ciro Guerriero che in una diretta Facebook ha denunciato ciò che stava accadendo esortando il padre del ragazzo ad andare in Questura e a denunciare questi ragazzi di cui si sanno già i nomi. Proprio in questi minuti si sta stilando il verbale di denuncia. Vi terremo aggiornati.