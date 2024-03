RILEGGI IL LIVE. JUVE STABIA-CASERTANA 1-0. Candellone trasforma il rigore e piega i falchi tra le proteste

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

97′ Triplice fischio dell’ufficiale di gara: la Juve Stabia si impone sulla Casertana per il punteggio di 1-0

93′ USCITA FOLLE DI THIAM, IN RITARDO SU CURCIO CHE AVEVA ANTICIPATO IL PORTIERE, GALIPO’ GIUDICA IL DURO CONTRASTO COME REGOLARE, PROTESTANO I ROSSOBLU’

92′ Altro cambio per le Vespe: Adorante lascia spazio a Folino per comporre la difesa a 5

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ Cambia Pagliuca: entra Erradi per Meli

87′ Ammonito Celiento

86′ Ultimo cambio per Cangelosi: esce Sciacca per Turchetta

81′ GOL JUVE STABIA! CANDELLONE TRASFORMA IL PIAZZATO DAGLI UNDICI METRI! VENTURI AVEVA INTUITO L’ANGOLINO IN BASSO A DESTRA MA IL RIGORE DEL 27 ERA IMPECCABILE

80′ RIGORE PER LA JUVE STABIA! ANASTASIO PROVA AD ANTICIPARE PISCOPO SUL CROSS, BRACCIO LARGO PER IL TERZINO E GALIPO’ INDICA IL DISCHETTO

77′ Ammonito Mignanelli per proteste

76′ Triplice cambio per Cangelosi: fuori Montalto per Rovaglia, Damian per Bacchetti e Tavernelli per Taurino

72′ PROTESTE AL MENTI: CROSS DI MIGNANELLI, INTERCETTA MATESE CHE PROVA A RINVIARE SUBITO MA COLPISCE EVIDENTEMENTE COL BRACCIO LARGO, GALIPO’ NON VEDE E GIUDICA L’INTERVENTO REGOLARE. NON MANCANO LE CONTESTAZIONI DELLE VESPE PER IL RIGORE NEGATO

69′ PISCOPO! STACCA PIU’ IN ALTO DI TUTTI SUL CORNER MA LA METTE FUORI. ENNESIMA OCCASIONE PER LA JUVE STABIA

68′ Girata di Candellone in area, provvidenziale l’intervento di Celiento e Calapai per la deviazione in corner

65′ Cambia anche Pagliuca: dentro Kevin Piscopo per Mosti

63′ Triangolo fantastico tra Adorante, Mignanelli e Candellone: cross del terzino sull’apertura del numero 9, da due passi non trasforma il 27 delle vespe

60′ Primo cambio di Cangelosi: Curcio prende il posto di Carretta

57′ MELI! BOTTA DA FUORI DI POCHISSIMO SOPRA LA TARVERSA. CHE RITMI IN QUESTO AVVIO DI SECONDO TEMPO

55′ TAVERNELLI! PALLA PROVENIENTE DAL LATO, STOP DI PETTO E CONCLUSIONE AL VOLO PER IL NUMERO 11 CHE LA PIAZZA DI POCO AL LATO DEL PALO DELLA PORTA DI THIAM. REAZIONE CASERTANA!

53′ ADORANTE! TRAVERSA SULLO STACCO MAGNIFICO DEL 9 GIALLOBLU CON IL PALLONE PROVENIENTE DAL CALCIO D’ANGOLO. ASFISSIANTE LA SQUADRA DI PAGLIUCA!

51′ Fascia opposta, stesso artefice: Mosti mette benissimo in mezzo, Adorante mette male il piatto sulla conclusione di prima e manda il pallone in rimessa laterale. Continua la pressione della Juve Stabia

48′ Azione pericolosa di Mosti che si fa tutta la fascia e mette un cross basso non recepito dai giocatori in area, sorpassando Venturi, con il pallone che sfila fino alla fascia opposta e resetta l’azione dei gialloblù

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

41′ Conclusione di Meli dal limite dell’area, deviato in corner dalla difesa rossoblù

40′ Ammonito Sciacca per una rissa in campo. Si scaldano gli animi in campo

38′ ADORANTE! SI GIRA AL LIMITE DELL’AREA E TANTA IL TIRO, DI POCO ALTO SOPRA LA TRAVERSA. SUCCEDE DI TUTTO IN 5′

36′ BUGLIO! STACCA TUTTO SOLO SUL CROSS DI MIGNANELLI DALLA FASCIA SINISTRA. VENTURI BRAVISSIMO A FARSI TROVARE PRONTO. NON C’E’ RESPIRO AL MENTI

35′ ALTRA OPPORTUNITA’ PER I FALCHI! PALLA DI ANASTASIO PER TAVERNELLI DAL LIMITE DELL’AREA, TIRO-CROSS DEL NUMRERO 11, CARRETTA FA DA SPONDA COL TACCO PER MONTALTO CHE SULLA LINEA DI PORTA MANCA IL PALLONE

32′ OCCASIONE CASERTANA! USCITA ESAGERATA DI THIAM DA LIBERO AGGIUNTO SULLA RIPARTENZA DI CARRETTA. BATTE VELOCEMENTE IL FALLO LATERALE IL NUMERO 7 VERSO CASOLI CHE CALCIA NELLA PORTA COMPLETAMENTE SGUARNITA. MURA BACHINI

23′ ADORANTE! L’ATTACCANTE GIALLOBLU’ HA ATTACCATO L’AREA SFRUTTANDO L’ERRORE DI VALUTAZIONE DI SCIACCA SUL CROSS DI MIGNANELLI, ATU PER TU CON VENTURI PROVA A BATTERE IL PORTIERE DI PRIMA CON L’ESTERNO, PERFETTO IL TEMPO DI REAZIONE DEL 22 DEI FALCHI CHE SALVA IL RISULTATO

16′ Fase di studio ancora in atto per entrambe le squadre: sembra gestire meglio il possesso la Juve Stabia, arrivata precedentemente in area con Candelloni, atterrato secondo Galipò in maniera regolare da Sciacca. Non mancano le proteste al Menti

12′ Carretta aspetta la sovrapposizione di Calapai sulla fascia che mette in mezzo il pallone, troppo forte per Tavernelli, del tutto sbilanciato al momento del tiro

5′ Carambola in area dopo la punizione di Leone battuta in mezzo, pallone che finisce tra i piedi di Meli che non controlla la sfera in una prima potenziale occasione per le vespe

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Mosti, Adorante, Candellone. All. Guido Pagliuca

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Matese, Damian; Carretta, Montalto, Tavernelli. All. Vincenzo Cangelosi

I falchi approdano tra le mura del “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, intenti al colpaccio per lanciarsi a caccia del 4º posto in classifica. Cangelosi ritrova Montalto dall’inizio, presenti, anche se fuori dalla portata del mister, Toscano e Proietti. Ancora spazio per Matese.

Nessuna assenza degna di nota per Pagliuca

Arbitra Simone Galipò di Firenze

Alfonso Centore