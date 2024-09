RILEGGI IL LIVE. MESSINA-CASERTANA 2-2. I falchi la rimontano con Carretta e Damian, punto prezioso conquistato al “Franco Scoglio”. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+2 PAGLINO SALVA LA PORTA! LUCIANI AVEVA PREPARATO LA BOTTA A POCHI METRI DALLA PORTA MA ARRIVA L’ESTERNO DELLA CASERTANA CHE SI IMMOLA, BLOCCANDO IL TIRO CON LA SCHIENA

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ Ammonito Lia per fallo tattico

88′ Ammonito Ndir per un calcio su Bakayoko

87′ Tiro da lontanissimo di Luciani, Zanellati blocca comodamente

86′ ZANELLATI! COMINETTI SERVE UNA PALLA PER LUCIANI, ANTICIPATO PROVVIDENZIALMENTE DAL PORTIERE ROSSOBLU’ AL LIMITE DELL’AREA PICCOLA

85′ Fuori Anatriero, dentro Cominetti, questa l’ultima scelta di Modica

82′ IULIANO! Prova a girare in porta il cross di Capasso mancando lo specchio di pochissimo. Si carica la Casertana

80′ Ammonito Frisenna

78′ Triplo cambio di Modica: fuori Petrungaro, Petrucci e Garofalo per Ndir, Anzelmo e Frisenna

77′ GOL CASERTANA! CURTOSI PARA IL RIGORE DI DAMIAN APPOGGIANDOSI AL PALO MA IL NUMERO 8 ROSSOBLU’ SI AVVENTA SULLA RIBATTUTA E PAREGGIA I CONTI ALLO SCOGLIO

76′ RIGORE PER LA CASERTANA! BAKAYOKO FA SLALOM IN MEZZO A QUATTRO AVVERSARI E VIENE STESO DA MANETTA IN AREA

69′ Triplo cambio di Iori: dentro Damian, Capasso e Iuliano per Proia, Asencio e Carretta

66′ GOL CASERTANA! CARRETTA FA TUTTO DA SOLO IN RIPARTENZA FULMINANDO RIZZO E ORTISI CON DUE SPLENDIDE FINTE E POI CONCLUDE CON IL SINSTRO FORTE SUL PRIMO PALO. ACCORCIA LE DISTANZE LA CASERTANA

63′ Cambio per la Casertana: Bakayoko prende il posto di Salomaa

59′ Confusione in area di rigore, Salomaa riesce a girarsi per andare in porta da pochi passi, il tiro diventa un cross per Mancini che doveva solo completare il tap-in ma viene fermato da una grande parata di Curtosi

56′ Ammonito Bacchetti che, diffidato, salterà la prossima partita

53′ Ammonito Petrungaro per un intervento su Carretta

52′ Lia riesce a portare l’azione ad un cross su cui si avventa Petrungaro in sforbiciata, bravo Zanellati ad allungarsi per impedire la prodezza all’attaccante di Modica

49′ Sviluppa bene Paglino sulla fascia e mette il cross per l’incursione di Salomaa che spara alle stelle. Partita fin qui da dimenticare per il finlandese

47′ Anatrielllo prova la conclusione al volo sul cross di Petrungaro. Tiro ben lontano dall’essere insidioso con Zanellati che raccoglie comodamente la sfera

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

46′ Petrucci calcia forte con il collo sullo scarico di Petrungaro. Pallone alle stelle

45′ Annunciato 1′ di recupero

40′ Ammonito Carretta per un intervento da dietro ai danni di Ortisi

38′ PETRUCCI! DA DISTANZA SIDERALE LASCIA PARTIRE UN BOLIDE CHE FINSCE SOPRA LA TRAVERSA DI POCHI CENTIMETRI. TREMA ANCORA LA CASERTANA

32′ Ammonito Pedicillo per uno sgambetto a Carretta al limite dell’area di rigore

31′ Iori sorprende tutti: dopo meno di mezz’ora Matese lascia spazio a Paglino

28′ Ancora Petrungaro dal limite dell’area prova a rientrare sul destro e andare in porta, conclusione rivedibile rispetto alle qualità espresse dal calciatore fino ad ora

17′ GOL MESSINA! PETRUNGARO IMBUCA PER LUCIANI CHE DRIBBLA IL PORTIERE DELLA CASERTANA E METTE A SEGNO IL GOL A PORTA VUOTA. MESSINA IN STATO DI GRAZIE IN QUESTO AVVIO

16′ Ammonito Rizzo per un pestone su Zanellati

15′ PETRUNGARO! A UN PASSO DAL BIS IL NUMERO 11 CHE SFRUTTA UN MANCATO AGGANCIO DI LUCIANI SUL LANCIO DALLA DIFESA E SI RTIROVA A TU PER TU CON ZANELLATI MANCANDO IL BERSAGLIO

8′ Ammonito Petrucci per un’entrata scomposta su Proia

3′ SALOMAA! L’ATTACCANTE FINLANDESE SPRECA IL PASSAGGIO DI CARETTA CHE AVEVA SERVITO IL COMPAGNO A PORTA VUOTA. ERRORE MADORNALE DEL NUMERO 10 CON QUESTO RIGORE IN MOVIMENTO TIRATO AL LATO

1′ GOL MESSINA! DOPO APPENA 40 SECONDI PETRUNGARO RACCOGLIE IL CROSS DALA FASCIA SINISTRA E TUFFANDOSI CON LA TESTA INSACCA ALLE SPALLE DI ZANELLATI

1′ Al via al match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Falasca, Bacchetti, Gatti, Mancini; Bianchi, Matese; Salomaa, Proia, Carretta; Asencio. All. M. Iori

MESSINA (4-3-3):Curtosi; Ortisi, Manetta, Rizzo, Lia; Anatriello, Pedicillo, Garofalo; Petrungaro, Luciani, Petrucci. All. G. Modica

I falchi arrivano alla trasferta di Messina scossi dopo la notizia della rottura del menisco di Umberto Galletta, rimediato sfortunatamente nella partita contro il Picerno. Malgrado ciò gli uomini di Iori cercheranno di strappare un risultato allo Scoglio di Messina per risollevare quello che, fin qui, è stato un inizio complicato.

Alfonso Centore