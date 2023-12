RILEGGI IL LIVE. PICERNO-CASERTANA 0-0. Buon punto dei Falchetti nel big match. Venturi sugli scudi, la squadra c’è

Partita di sacrificio per Proietti e compagni che fermano a quota 6 la clamorosa striscia di vittorie consecutive dei lucani, oggi secondi dietro la Juve Stabia.

Pareggio a reti bianche tra le due squadre più in forma del momento, che tendono ad annullarsi per tutti i 90′. Dominano per un tempo e mezzo i lucani, senza mai battere lo strepitoso Venturi; i falchetti soffrono la pressione avversaria ma tengono botta e nel finale creano pericoli in zona offensiva. Classifica momentaneamente congelata, con la Juve Stabia che avrà la possibilità di allungare sulle sfidanti di oggi nella giornata di domani contro l’impegnativo Crotone.

FINE SECONDO TEMPO

90’+5 Turrini fischia tre volte, Picerno-Casertana finisce in pareggio

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ Cambi per il Picerno: fuori Vitali ed Esposito per Ceccarelli e Graziani

85′ Ammoniti De Cristofaro e Montalto per condotta antisportiva

83′ CURCIO! Scambio al limite dell’area tra Toscano e Curcio, alla chiusura del triangolo il 10 prova di prima a giro sul secondo palo, bravo Merelli con la presa

76′ Sequenza velocissima tra le due squadre, Proietti mette in mezzo, anticipa Merelli che rilancia mentre era ancora in corsa e serve Murano, involato verso Venturi. La conclusione del 9 è di facile presa per il portiere dei falchetti

72′ Giallo per il nuovo entrato Pitarresi dopo una vistosa trattenuta sulla ripartenza di Tavernelli

68′ Doppio cambio per Longo: entrano Maiorino e Pitarresi per Santarcangelo e De Ciancio

68′ Punizione di Maiorino che finisce, comoda, tra i guanti di Venturi

66′ Fallo pericoloso di Celiento su Murano al limite dell’area di rigore. Occasione ghiotta per il Picerno

60′ Montalto apre largo per Taurino, l’iniziale cross basso diventa una debole conclusione che finisce tra le mani di Merelli

59′ Primo cambio per Cangelosi: esce Paglino per Taurino

57′ Ripartenza pericolosa del Picerno con grandi cambi a tutto campo tra Murano ed Esposito, la difesa rossoblù ci mette una pezza

51′ Ammonito Paglino per un fallo sulla linea laterale ai danni di Vitali

SECONDO TEMPO INIZIATO

Domina calcisticamente il Picerno, tante difficoltà per la Casertana. I lucani arrivano più volte in porta con Santarcangelo, ma Venturi in veste di saracinesca difende il risultato; manovra inesistente per i falchi durante la prima frazione, inconcludente, invece, quella dei padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Murano difende egregiamente il pallone e serve la corsa di Santarcangelo che la spara al lato del primo palo. Sempre all’attacco il Picerno

45′ Annunciati 4′ di recupero

42′ Pagliai sulla linea di fondo serve benissimo di nuovo Santarcangelo ricreando esattamente l’azione precedente. Stavolta Celiento riesce ad anticipare la conclusione, ma quanta sofferenza per la Casertana

30′ Altra uscita magistrale di Venturi, ad anticipare Murano e allontanare in fallo laterale. Tiene a galla i falchi il 22

22′ VENTURI! Pagliai sfrutta perfettamente il suo inserimento e serve Santarcangelo faccia a faccia con l’estremo difensore dei falchi che compie un vero miracolo! Il Picerno regala spettacolo in questi primi minuti

20′ Gran corner battuto da Vitali, Gilli cerca la spizzata ma la palla finisce sul fondo

14′ Buon suggerimento in avanti di Vitali per Murano, è perfetta l’uscita di Venturi ad anticipare il 9 dei padroni di casa

11′ Novella non ce la fa: cambio anticipato per Longo, al suo posto Guerra

10′ Ammonito De Ciancio per un’entrata maldestra ai danni di Proietti nelle zone di centrocampo, subito animi caldi in campo

8′ A terra Novella che non sembra aver recuperato a dovere dalla botta subita precedentemente, lucani momentaneamente in dieci

4′ Intervento fuori tempo da parte di Celiento su Novella in posizione laterale rispetto all’area di rigore, Turrini non estrae il cartellino ma la posizione è invitante per il Picerno che sta imponendo il proprio ritmo in questi primi minuti

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Novella, Gilli, Allegretto, De Cristofaro; Pagliai, De Ciancio; Vitali, Santarcangelo, Esposito; Murano. All. Emilio Longo

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Paglino; Curcio, Montalto, Tavernelli. All. Vincenzo Cangelosi

Arbitra Nicolò Turrini della sezione di Firenze.

A distanza di soli quattro giorni la Casertana torna in campo, lasciandosi alle spalle i tetri scenari che hanno caratterizzato la partita con il Foggia, per sfidare il Picerno, seconda in classifica e sopra di due lunghezze al punteggio dei falchi. Entrambe le squadre arrivano alla gara nel loro miglior momento della stagione: otto risultati utili consecutivi per i falchi, di cui si contano ben sette vittorie, mentre per i picernesi sono da notare i sei successi nelle ultime sette giornate, interrotti dalla sola battuta d’arresto avvenuta contro il Catania.

Cangelosi si troverà, ancora una volta, a dover adattare la formazione alle numerose assenze in rosa: mancanti all’appello Damian, Soprano e Carretta per infortunio, oltre a Casoli, che dovrà scontare un’ulteriore giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata a Taranto.

Al contrario, piena disponibilità per mister Longo tra le file dei suoi.

Alfonso Centore