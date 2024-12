LIVE. VIGILIA A CASERTA. Migliaia di giovani per le strade del centro. Ragazzi e ragazze male per l’alcol, ma nessun caso grave

L’articolo è soprattutto dedicato ai genitori che possono stare tranquilli rispetto agli anni precedenti. Almeno fino al momento in cui scriviamo, infatti, non ci sono segnalati gravi intossicazioni da alcol o risse

CASERTA – Corso Trieste via Sant’Antida, via Sant’Agostino, via Ferrante. Sono queste le quattro strade che in queste ore della vigilia di Natale sono stati riempite da migliaia di persone, soprattutto giovani, pronti a festeggiare a Caserta la vigilia di Natale 2024.

Calca c’era anche nella piazzetta di via Vico, altro luogo della movida giovanile.

Al momento, fortunatamente, non dobbiamo riportare casi di risse e aggressioni, ovvero qualcosa che è capitato spesso il 24 è il 31 dicembre scorsi, oltre che nel weekend casertani.

Diversi casi di giovani che si sono sentiti male per abuso d’alcol, con più di una corsa dei sanitari del 118.

Si tratta di giovani che hanno bevuto troppo, qualcosa che può capitare durante i festeggiamenti, quindi, niente che può essere segnalato come grave o anomalo.

Un effetto sicuramente deterrente ha avuto la presenza della Polizia di stato nelle zone attorno alla reggia di Caserta.