Lo aspettano sotto casa e lo picchiano violentemente. Camionista 50enne in ospedale

SANTA MARIA A VICO – Il caso è datato domenica, l’altro ieri, ma è stato reso noto solo in queste ore. Abita in via Nazionale Appia, precisamente in una delle traverse dello stradone principale, il camionista di Santa Maria a Vico malmenato duramente da una grippo di persone. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, sia l’ambulanza che ha trasportato in ospedale il ferito. Ovviamente, il web si sta sbizzarrendo sui motivi dell’aggressione, la voce più battuta è quella di un rapporto di amicizia tra il figlio del camionista e probabilmente qualche parente degli aggressori.