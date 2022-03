Locale della movida sanzionato per musica “non autorizzata”

AVERSA – Il titolare di un locale sito in via Abenavolo ad Aversa è stato sanzionato amministrativamente per non aver rispettato un’ordinanza del comune che vieta ai locali, fino al prossimo 20 aprile, di diffondere musica all’esterno o nelle pertinenze degli stessi, se non preventivamente autorizzata. Allo stesso tempo, le attività devono rendere noti gli orari di apertura e chiusura. I controlli sono stati eseguiti in via Kennedy, via De Jasi, via Botticelli, via Seggio, via Belvedere, via Roma e via delle Acacie.