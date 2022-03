Locale trasformato in discoteca senza autorizzazione. Scatta la denuncia in Procura

AVERSA – (red.cro.) Durante i controlli eseguiti nel fine settimana è atato scoperto in via Torrebianca ad Aversa un locale trasformato in discoteca senza averne l’autorizzazione. All’interno c’erano un centinaio di ragazzi. Scattata dunque la denuncia penale e l’invio degli atti alla Procura della Repubblica di Aversa-Napoli nord. Applicata anche una sanzione perchè all’interno del locale c’erano più persone di quanto è possibile ospitare, in base alle norme anti covid in vigore.

Infine, sono stati multati il gestore di un locale di via De Jasi perchè teneva la musica accesa dopo la mezzanotte ed un secondo, operativo in via Belvedere, per occupazione di spazi pubblici con sedie e tavoli senza alcuna autorizzazione.