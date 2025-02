L’odissea dell’ex colonia estiva degli studenti del Villaggio dei Ragazzi di MADDALONI. Svenduta, poi l’affare salta e…

MADDALONI – La scorsa settimana si è conclusa la nuova asta per l’ex colonia di Torre Pedrera di Rimini, venduta per 870mila euro. Il complesso, noto come Colonia Bresciana, costruito negli anni ’30 e ampliato nel dopoguerra, è stato messo all’asta per salvare i conti della fondazione “Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni.

A dicembre, l’immobile era stato aggiudicato per 788mila euro a una società di Maurizio Bronzetti, noto per la gestione di hotel e stabilimenti balneariromagnoli. Tuttavia, un’offerta superiore per la Bresciana ha costretto i giudici a indire una nuova asta.

Bronzetti ha scelto di non partecipare, e l’acquisto finale è stato effettuato da una società immobiliare di Viserba, guidata da un professionista residente a Rimini.