CASAL DI PRINCIPE/ SAN CIPRIANO D’AVERSA – La Cassazione ha condannato in via definitiva all’ergastolo due boss: Francesco Schiavone ‘Sandokan’ e Giovanni Diana per l’omicidio del vigile urbano Antonio Diana di San Cipriano d’Aversa. Confermato quindi il verdetto emesso nel 2019 dalla Corte di Appello di Napoli.