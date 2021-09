L’omicidio di Michele Borriello: due condanne e un’assoluzione

CASAL DI PRINCIPE/ BELLONA / PASTORANO- (gv) Due condanne e un’assoluzione, in abbreviato dinanzi al gup di Napoli, per il delitto di Michele Borriello, avvenuto a Vitulazio la sera del 29 ottobre 1992. Assolto Sebastiano Panaro (detenuto per altro, difeso dall’avvocato Carlo De Stavola ed Elisabetta Carfora) e condannati a 14 anni perchè hanno ammesso le proprie responsabilità Domenico Buonanno e Giovanni Di Gaetano (attualmente ai domiciliari) difesi da De Stavola e Angelo Raucci. La vittima venne uccisa perchè originaria di Casal di Principe trasferita a Pastorano avrebbe parlato male di alcuni esponenti del clan Di Gaetano affermò di aver partecipato all’omicidio e ha confermato la responsabilità di Antonio Abbate, Domenico Buonamano e Giuseppe Misso.