L’omicidio di Romeo Bondanese: sospeso il processo per il baby killer

CASAPULLA – Camillo, il giovane di Casapulla accusato di aver ucciso il 17enne Romeo Bondanese, potrebbe cavarsela, insieme agli altri tre minorenni coinvolti, facendo del volontariato. Nell’udienza preliminare, oggi, del Tribunale per i minori di Roma il gup, Efisia Gaviano, non si è opposta alla richiesta della messa alla prova avanzata dai difensori dell’imputato e ha sospeso il procedimento. Assolto, in seguito a giudizio con abbreviato il cugino della vittima, che avrebbe partecipato alla rissa rimanendo anche ferito da uno dei fendenti. Si torna in aula il 13 luglio per la compilazione del programma della messa alla prova con il procedimento che sarà quindi sospeso. A questo punto il reato potrebbe essere estinto.