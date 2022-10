L’OSPEDALE DI CASERTA accusato di danni a un neonato. Chiesto risarcimento in tribunale

CASERTA – Sono passati otto anni da quel giorno, un momento felice che si è trasformato in una battaglia legale del piccolo nato all’ospedale di Caserta nel luglio 2014.

I futuri mamma e papà si recarono all’Ospedale di Caserta per far nascere il loro bambino, ma, secondo quanto hanno denunciato i genitori, quell’operazione ha provocato dei danni al loro figlio.

Per questo motivo, K.M.J. e T.L. hanno citato in giudizio il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per risarcimento danni per compensare un caso di presunta malasanità che si sarebbe ripercosso sulla vita del loro piccolo.

L’ospedale ritiene che questa circostanza non sia responsabilità dei medici della struttura, decidendo di resistere in giudizio.

A

gestire questa querelle giudiziaria sarà la AMTrust, compagnia assicurativa dell’ospedale che, secondo l’accordo tra il nosocomio del capoluogo e la società, si accollerà le spese per resistere in giudizio.

La AMTrust, tra l’altro, ha anche il compito d’indicare il nominativo dell’avvocato che si occuperà della difesa e della rappresentanza dell’ospedale casertano. Si tratta del legale Antonio Giordano, con il suo studio legale in quel di Napoli.