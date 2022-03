L’OSPEDALE DI CASERTA finisce in tribunale. Famiglia di un uomo morto al Sant’Anna e San Sebastiano chiede risarcimento danni

CASERTA – Sono passati diversi anni ormai dalla morte del loro caro, avvenuto nell’ottobre del 2015, ma la famiglia di L.C. sta continuando la sua battaglia per scoprire cosa sia avvenuto all’ospedale di Caserta in quei giorni di quasi sette anni fa.

All’inizio di febbraio, infatti, gli eredi dell’uomo hanno presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo relativamente alla richiesta di risarcimento danni promossa davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

A trovarsi, quindi, dall’altro lato per questa querelle è l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La struttura guidata dal direttore generale Gaetano Gubitosa attivato la procedura per mettere in funzione il lavoro della Am Trust, compagnia assicuratrice dell’ospedale.

La società, infatti, vista la polizza stipulata con la struttura, si assume la gestione delle vertenze disegnando anche tecnici e legali per difendere il nosocomio del Capoluogo. In questo procedimento, la Am Trust ha deciso di farsi supportare dal legale Riccardo Garofalo dello studio legale Di Rienzo e Associati.