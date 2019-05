LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. In 16 dinanzi alla Corte d’Appello. TUTTI I NOMI

SANT’ARPINO (red. cro.) – Lottizzazione abusiva in località Ferrumma a Sant’Arpino. Sono 16 le persone coinvolte in questo processo e sono accusate, a vario titolo, reato prima citato anche di aver realizzato una strada di accesso ai lotti abusiva oltre all’allaccio all’Enel e alla Telecom e alla realizzazione di manufatti. Il tutto risultato irregolare.

Gli imputati si dovranno presentare dinanzi alla Corte d’appello di Napoli per l’udienza di secondo grado agli inizi di luglio.

TUTTI I NOMI: Gregorio D’Ambra 46enne di Orta di Atella, Pasquale Cinquegrana 68enne di Sant’Arpino, Francesco Paolo Cinuqegrana 47enne di Sant’Arpino, Michele Belardo 56enne di Sant’Arpino, Lucia Marrocella 60enne di Succivo, Carmela Iorio 52enne di Sant’Arpino, Agostino Iorio 40enne di Sant’Arpino, Elisabetta Cristiano 39enne di Frattaminore, Alfonso D’Ambra 41enne di Sant’Arpino, Luigi Dell’Aversana 53enne di Sant’Arpino, Ferdinando Cinquegrana 55enne di Sant’Arpino, Carmela Reccia 49enne di Sant’Arpino, Salvatore Chianese 39enne di Orta di Atella e Angelo D’Ambra 76enne di Sant’Arpino.