LOTTO da record nel CASERTANO: centra una quaterna e porta a casa più di 130mila euro. ECCO DOVE

Estrazione di ieri.

RECALE. Un colpo di fortuna di quelli che non si dimenticano e porta a casa ben 136mila euro – per la precisione 136.750 euro grazie alla combinazione 16.37-57-86 sulla ruota di Firenze – con una sola giocata da diciassette euro. E’ quanto accaduto al fortunato giocatore che a Recale (la ricevitoria fortunata è il tabacchi di Teresa Piccirillo – Iqos Partner in via Roma, nei pressi del Ponte al confine con il comune di Casagiove) ha centrato una quaterna nell’estrazione di ieri del Lotto, ha guadagnando una delle vincite più alte dall’inizio del 2024. Da segnalare anche una vincita da 22.500 euro ad Aversa, arrivata in seguito al terno 29-46-70 sulla ruota di Napoli.