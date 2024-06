LOTTO. Estrazione fortunata nel Casertano. Vinti più di 23mila euro. ECCO DOVE

I vincitori dell’ultimo concorso che ha distribuito quasi 7 milioni di euro.

PIANA DI MONTE VERNA. Campania in festa con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro a Benevento e a Piana di Monte Verna, seguiti da altri 23mila euro conquistati a Benevento, mentre a Napoli si festeggia un terno da 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 558,2 milioni di euro da inizio 2024.

Ma anche il 10eLotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 6 giugno, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per 60 mila euro. A Napoli centrati due 9 da 20 mila euro ciascuno, a cui si aggiungono altri 20 mila euro vinti a Campolattaro, in provincia di Benevento, sempre con la stessa combinazione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro in questo 2024