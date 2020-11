Terribile notizia in città, muore mamma 48enne

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto porta via giovane madre, addio a Luigia Borzacchiello, 48 anni. Conosciuta come Gina, sposata con Francesco Angelino e madre di figlie, la donna si è spenta prematuramente gettando tutti nel dolore più profondo.

Una donna mite, dolce, sorridente che troppo presto è volata via. Il funerale si svolgerà domani alle 15 presso il cimitero di Cesa per la benedizione. Tanti i messaggi di addio e cordoglio che in queste ore stanno giungendo ai suoi cari da tutta la comunità.