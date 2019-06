L’ULTIMA TENTAZIONE di Michele Orsi. Propose a Nicola Schiavone un business: una cava come mega discarica di rifiuti speciali

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Stando a quello che racconta Nicola Schiavone, i fratelli Orsi fecero di tutto e anche di più per compiacerlo e per attirare le sue grazie. Un altro episodio che racconta il super pentito ci riporta ad un colloquio che questi avrebbe avuto con Michele Orsi, il quale gli avrebbe proposto di costruire e gestire un grande business attraverso la messa in opera di una cava da utilizzare come discarica di rifiuti speciali.

Ma anche in questo caso, stando sempre alle dichiarazioni rilasciate da Nicola Schiavone, lui non avrebbe accettato in quanto non convinto, ma soprattutto perchè, e questo lo aggiungiamo noi, interpretando, riteniamo, in maniera non estemporanea la lettera delle sue parole, a Nicola Schiavone, i fratelli Orsi stavano letteralmente sulle scatole, a partire da Sergio Orsi, rispetto al quale abbiamo già più volte raccontato la storia dello schiaffo e della tentazione di ucciderlo da parte di Schiavone junior, quando l’imprenditore fece un accesso agli atti al comune di Casal di Principe, nell’ambito della gara che gli Schiavone avevano già assegnato a Nicola Ferraro.