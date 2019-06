L’ULTIMO SALUTO A PAOLO: “Ciao Paolè sostituirti sarà impossibile…eri una persona speciale”

AVERSA (lda e cda) – Chiesa gremita di gente quella che ieri ha accolto per l’ultimo saluto il noto commerciante Paolo D’Alterio di 54 anni.

I funerali si sono svolti alle ore 13 presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a Trentola Ducenta dove abitava con la su famiglia. Paolo conosciuto da tutto l’Agro Aversano e non solo poichè titolare del negozio Max & Co di via Roma ad Aversa.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Commovente quello scritto dal cognato: “Quando sei entrato per la prima volta in casa nostra ero praticamente un bambino sono cresciuto con te, ormai non ti consideravo un cognato ma un fratello maggiore “speciale” una persona buona e perbene, ci hai lasciato un vuoto enorme, incolmabile……oggi doveva essere un giorno di festa per il battesimo del tuo nipotino Francesco ed invece ci ritroviamo con il cuore pieno di dolore, un dolore veramente enorme,un macigno che soffoca il nostro respiro….l’unica cosa che posso prometterti è che Raffaella, Federica e Giorgia non saranno mai sole ed avranno sempre qualcuno che veglierà su di loro, certo non come il loro marito e papà perchè sostituirti è impossibile ma proveremo a farlo…..tu intanto veglia su di noi…….R.I.P. PAOLÈ”