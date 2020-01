L’ultimo saluto allo chef Clemente, la moglie: “Proteggi il nostro bambino come hai fatto fino adesso”

ARIENZO (Lidia e Christian de Angelis) – Folla commossa ai funerali dello chef Clemente Guida. Stamani alle 11 presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Arienzo si sono svolti i funerali del 37enne morto a causa di un infarto mentre si trovava nella propria abitazione. Applausi e lacrime al passaggio della bara dello stimato cuoco casertano. Clemente lascia l’amata moglie Alessandra e il piccolissimo figlio Domenico, nato da pochi mesi. La moglie affranta dal dolore ha salutato così il suo amore: “Ciao vita mia! Proteggi il nostro bambino come hai fatto fino adesso! Mi manchi tantissimo! Ti Amo!”

Anche i membri dell’Associazione Cuochi Caserta si è unita al cordoglio per questa morte ingiusta e prematura, scrivono: “L’ Associazione Cuochi Caserta partecipa con immenso dolore alla triste notizie della perdita prematura del socio e amico Clemente Guida. In queste circostanze possiamo solo stringerci al dolore della famiglia. RIP in pace “