L’usura dei Casalesi. Vittima intimorita: “Con noi non si scherza. Ti facciamo male se non rispetti i tempi”

CASTEL VOLTURNO– Nell’ordinanza che ha portato all’arresto dei tre figli di secondo letto di Francesco Bidognetti Cicciott e mezzanotte emergono anche degli episodi di usura. E’ il reato contestato a Nicola Sergio Kader e a Salvatore Gabriele. Un pensionato aveva chiesto un prestito da 2.200 euro nel giugno 2020 ed era stato costretto a restituire, dopo 6 mesi, 1.200 euro a titolo di interessi pari al 110% su base annua. I ratei erano riportati su due quaderni poi rinvenuti e sequestrati. Il pensionato si era rivolto a Kader per racimolare i soldi necessari per pagare una infermiera che assistesse la madre dell’uomo, che era stata operata ad un’anca. Dopo il prestito concesse da Kader, la vittima sarebbe stata anche minacciata: “con noi non si scherza, stati attento a come ti comporti, ti facciamo male se non rispetti i tempi“. Gli inquirenti hanno sottolineato che “il carattere usuraio degli interessi per il prestito di 2200 euro restituito con 1200 euro di interessi (tassi pari al 110%) è di gran lunga superiore al tasso soglia del 14,850% fissato dal Dipartimento del Tesoro“.

Anche un percettore di reddito di cittadinanza si rivolse a Kader per pagare bollette ed affitt di casa. L’uomo restituì mille euro in due rate, a fronte di un prestito di 800 euro.