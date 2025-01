LUTTO A CAPUA, muore ex consigliere comunale

I funerali saranno celebrati domani, 31 gennaio

CAPUA – Lutto nella città di Fieramosca: si è spento Claudio Caruso, 78 anni, ex consigliere comunale del PCI (Partito Comunista Italiano), funzionario del Ministero del Lavoro.

Così lo ricorda il sindaco Adolfo Villani: “Grande dispiacere per la scomparsa di Claudio Caruso. Una vita per lo sport e per i giovani, sempre pronto ad aiutare i più deboli. Consigliere comunale e poi sempre attivo nella vita politica e sociale cittadina come protagonista della costruzione di diversi movimenti di cittadinanza attiva. La città perde un cittadino esemplare e di grande generosità, io un amico carissimo. Alla famiglia le più sentite condoglianze. Ciao Claudio riposa in pace”.

I funerali saranno celebrati domani, 31 gennaio, alle ore 11:00 nella chiesa di San Giuseppe al Rione Porta Roma