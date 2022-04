CAPUA – Lutto a Capua. Si è spento il dottor Vittorio Corvino, storico farmacista della città. Per anni ha gestito la sua attività in Piazza dei Giudici, sempre disponibile e scrupoloso con la sua clientela. Lascia moglie, la figlia Patrizia ed il figlio Massimo titolare, oggi, dell’attività di famiglia in Corso Appio.