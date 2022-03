Lutto a CASAL DI PRINCIPE per la morte dell’ingegnere ed ex consigliere comunale Stefano Coronella

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la scomparsa dell’ingegnere ed ex candidato alle elezioni Stefano Coronella. Un lutto che ha sconvolto tutti. L’uomo, stimato professionista, un ingegnere capace e instancabile, si è spento a 67 anni.

Coronella era molto impegnato anche nella vita politica del paese: è stato segretario del Nuovo Psi, consigliere comunale in area Socialista alcune consiliature fa; l’ultima candidatura risale alle scorse elezioni comunali, in una lista civica collegata all’attuale sindaco Renato Natale. Coronella è rimasto in maggioranza per metà consiliatura poi dissidi con il primo cittadino lo hanno portato a passare con l’opposizione. In una occasione, si è anche candidato alle elezioni provinciali.

Numerosi i messaggi di addio e cordoglio da parte del mondo politico. Oggi i funerali in paese. Coronella.

Elisabetta Corvino “Oggi è venuto a mancare un uomo di rara sensibilità e intelligenza, di cultura politica e di impegno appassionato. Un uomo riservato e generoso, un professionista competente, un cittadino che non si è chiuso nella torre d’Avorio a pronunciare saccenti sermoni, ma si è sempre messo in discussione e non ha mai avuto paura di esporsi in prima persona per affermare i suoi ideali di libertà.Ciao Stefano, sono onorata di essere stata seduta accanto a te in Consiglio Comunale e soprattutto sono onorata di essere stata tua amica!”