LUTTO A CASERTA. E' morto a 58 anni Orazio Pirozzolo. Amò da generoso la bella vita e la dolce vita. Quella notte in via Veneto...

CASERTA – E’ morto a soli 58 anni Orazio Pirozzolo, personaggio molto conosciuto a Caserta, di cui i funerali si stanno svolgendo in questi minuti alla chiesa del Buon Pastore. Chi lo conosceva, lo ricorda come un amante della vita. Un benestante che non possedeva più la grandeur del passato, ma che era apprezzato ancor di più per la sua educazione e la sua responsabilità.

Per un periodo è stato titolare dell’impresa EffeBi, affermata nel settore dell’ambiente, della derattizzazione e della disinfestazione. Grande amico dell’ex vice sindaco Enzo Ferraro. Il compianto Pirozzolo visse un momento di buon fulgore economico negli anni 80′, quando aprì il noto locale a Capua La Salamandra.

Si narra ancora oggi tra i suoi amici di una clamorosa estate del 1987 quando lui è un’altra simpaticamente gaudente di questa città partirono con 20 milioni in tasca, cifra davvero ragguardevole al tempo, e al bordo di una Bmw 730, l’ammiraglia dell’industria automobilista tedesca. Vacanze alla grande di un mese con ultima fermata a Roma, dove furono consumati gli ultimi spiccioli, a Caserta Pirozzolo e il suo amico tornarono con portafogli vuoto, con le restanti banconote utilizzate per iniettare qualche litro di carburante. Sempre di quella vacanza, si racconta di una notte meravigliosamente allegra al Notorius, famosissimo locale di via Veneto, vissuta sulle tracce della dolce vita. Lì c’erano delle signorine allegre e l’amico che oggi piange Orazio Pirozzolo ricorda quella serata e la paragona alla scena mitica di uno dei film di Totò e Peppino quando vanno a spendere proprio a Roma i soldi del rapimento della falsa Banda del Torchio.

Il Notorius era davvero un locale di culto, pare che quella sera fosse presente anche Gianni De Michelis, l’ex ministro del Psi e noto frequentatore di discoteche, Serena Grandi, Paolo Villaggio e Gianfranco Funari.