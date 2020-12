Lutto a MONDRAGONE: morto l’avvocato Antonio Amedeo Greco

MONDRAGONE – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo forense. Si è spento l’ avvocato Antonio Amedeo Greco, 71 anni. Sotto shock l’intera comunità, i colleghi avvocati e il personale giudiziario. Lascia tre figli. Con lui se ne va un principe del foro, un professionista di straordinario spessore, protagonista indiscusso della vita forense della città negli ultimi cinquant’anni. Uomo colto, dai modi gentili e distinti, che univa una vivace intelligenza ad una profonda passione e ad un grande rispetto per la professione legale. Lascia un grande vuoto ed una grave perdita, non solo nel cuore dei suoi cari ma anche della città. Le esequie si terranno oggi presso la Chiesa di San Ruffino. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Greco.