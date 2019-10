LUTTO A S. MARIA C.V. Muore il fondatore della sezione Avis. Oggi l’ultimo saluto nella chiesa dell’Immacolata

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città si è spento Pasquale Limardi, noto e stimato infermiere al Melorio, fondatore del Gruppo Donatori di sangue. L’uomo ieri è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia. Limardi per anni si era dedicato con passione alla donazione ematica, una battaglia per la vita, infatti oltre al suo ruolo di caposala presso il Melorio, organizzò un gruppo di donatori per le emergenze ematiche. Negli anni 90’, poi, per la precisione nel 94’, dal Gruppo Donatori U.S.L. 18, nasce la sezione Comunale A.V.I.S. ancora presente ed operante sul territorio. Limardi lascia moglie Assunta, delle figlie Laura e Carmela, oltre i tanti familiari e d amici. Le esequie ci saranno oggi alle ore 16:30 presso la chiesa dell’Immacolata a Santa Maria CV. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, per Pasquale, persona perbene e grande lavoratore oltre che volontario indefesso.