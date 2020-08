Lutto ad AVERSA. Addio Clelia. Oggi i funerali

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in città, si spegne Clelia Fontana. La donna lascia nel dolore la famiglia, vedova dell’ex dirigente del Ministero delle Finanze dr Pietro Perrino, madre dell’insegnante Rosaria Perrino e suocera dell’ispettore della Polizia di Stato Leopoldo Golia, è venuta a mancare addolorando l’intera comunità. Una donna amata, solare, sempre gentile e cordiale, madre amorevole di Rosaria, Tiziana e Gigi, la sua dipartita ha gettato tutti nel dolore. In queste ore appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la signora Clelia. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 presso la Parrocchia di S. Spirito ad Aversa alla presenza di amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni.