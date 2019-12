LUTTO AD AVERSA. E’ morto l’ingegnere Franco Golia, fu assessore all’Urbanistica. Sua figlia Claudia ha sposato Gianpiero Zinzi

AVERSA – Gravissimo lutto nel mondo delle professioni: è venuto a mancare oggi a Padova, dove era ricoverato da qualche tempo, Franco Golia, ingegnere, per anni funzionario del settore Urbanistica della regione Campania. Aveva 69 anni ed era andato in pensione da due. In passato è stato anche assessore comunale all’Urbanistica ad Aversa, nella giunta di centro sinistra capitanata dal sindaco Lello Ferrara.

Lascia la moglie Titti e i figli Roberto e Claudia, quest’ultima moglie del consigliere regionale Gianpiero Zinzi, in queste settimane sempre presente a Padova, al capezzale del suocero. La salma arriverà domani, mercoledì, dalla città veneta. I funerali si terranno giovedì alle 11, nella cattedrale di San Paolo, ad Aversa.

QUI SOTTO IL POST CHE UN ALTRO EX ASSESSORE NORMANNO, LUCA DE ROSA, HA DEDICATO ALL’INGEGNERE FRANCO GOLIA