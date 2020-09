LUTTO AD AVERSA. Morta la mamma dell’ex assessore Vittorio Ros

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Lutto per l’ex assessore Vittorio Ros, si è spenta la madre. La donna Rosa Tillo, 84 anni, è venuta a mancare all’affetto dei suoi figli, Vittorio, Ettore e Alessandro e del marito Domenico. Il figlio è un commercialista ed ex assessore alle attività produttive di Aversa nella giunta Sagliocco. In queste ore diversi i politici e i semplici cittadini che si stanno recando presso l’abitazione della famiglia per porgere le proprie condoglianze. Oggi i funerali presso la Parrocchia di San Nicola ad Aversa alle ore 16.