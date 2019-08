LUTTO ad AVERSA. Muore 56enne, volto storico del volontariato. Lascia 6 figli

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Terribile lutto colpisce la città normanna, si è spento un padre, Giovanni Severino, 56 anni. Un ennesimo lutto addolora la città di Aversa, la dipartita di un uomo molto noto in città, attivo nel volontariato, simbolo del Borgo, storico membro del Comitato Maria SS Della Libera.

Severino aveva 56 anni, era un uomo molto gentile e cordiale, lascia la moglie Giuseppina Cioffo, i figli Antonio, Francesco, Mario, Angelo, Mariapia e Giuseppina, oltre i tanti amici, colleghi e volontari. I funerali si terranno oggi pomeriggio presso la Chiesa della Madonna della Libera, (zona Borgo) ad Aversa.

In queste ore, centinaia i messaggi di addio per Giovanni. “Tutti noi del Gruppo Bandistico città di Aversa M.T.Music1992, ci stringiamo al dolore che ha colpito la Famiglia Severino è tutti gli amici del comitato festa Maria ss della Libera, ciao Giovanni voglio ricordarti con queste foto piene di allegria, grazie che hai creduto in noi fin dal primo momento. IL PRESIDENTE Eugenio Agnese Turco!”.