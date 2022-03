SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la dipartita del conosciuto e apprezzato Tommaso Mangiacapra 66 anni. La prematura scomparsa dello stimato uomo ha sconvolto l’intera comunità. L’uomo lascia la moglie Concetta, i figli e i nipoti nel dolore più profondo. Un onesto lavoratore, un amorevole padre di famiglia, e un nonno eccezionale. I funerali si sono celebrati e tanti hanno preso parte per dargli l’ultimo saluto.