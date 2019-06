MACERATA CAMPANIA (red.cro.) – Grande tristezza in città per la scomparsa di Armando Cavasso, deceduto stamani nella sua abitazione di via Trieste, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Cavasso, sposato, due figli, è stato un uomo della parrocchia di San Martino Vescovo,dove si occupava della realizzazione del presepe.

I funerali si svolgeranno domani dalle 17, partendo da via Trieste, per arrivare alla Chiesa di San Martino Vescovo.