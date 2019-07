LUTTO all’Isiss Mattei di AVERSA. Muore professoressa d’inglese

AVERSA – Grave lutto nel mondo della scuola. Ieri sera, ad Aversa, è venuta a mancare la professoressa Maria Di Grazia. La donna, insegnante di inglese all’Isiss Enrico Mattei della città normanna, era stimata e amata per la dedizione con cui seguiva i suoi studenti. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social network in ricordo della professoressa: “Maestra di vita per tutti i suoi allievi, ho avuto modo di conoscerla in quanto docente di una delle mie figlie. Docente competente e professionale, di grande carisma e umanità. La Scuola ha perso una delle sue risorse migliori. Che Dio possa proteggerla, come Lei ha fatto per i suoi amati alunni”. I funerali si svolgeranno domani, 22 luglio, alle 17 nella chiesa Madonna di Casaluce ad Aversa.