LUTTO. Benito muore a 53 anni. Lascia la moglie e due bimbe

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Benito volato via troppo presto, 53 anni. L’uomo molto conosciuto e benvoluto in paese, lascia la moglie Enza Feraldo e due piccole bambine. Tanto dolore oggi la comunità piange per Benito. I funerali oggi a Lusciano. Numerosi i messaggi di addio per il 53enne tra cui quello toccante dell’amica Maria D.G. che scrive: “Oggi un altro risveglio amaro, se n’è andato un caro amico, la bontà in persona. Addio Benito. ️In paradiso avevano bisogno di un altro angelo. Non ho parole per esprimere il mio grandissimo dispiacere la mia vicinanza e il mio affetto per te amica mia e alle tue bambine e tutta la famiglia“.