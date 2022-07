LUTTO. Bruno muore a 46 anni. Lottava contro un male

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Addio a Bruno Felaco, 46 anni. Una dolorosa perdita per la comunità che dice addio ad un giovane uomo, che troppo presto lascia questa terra, gettando nel dolore amici e familiari. I funerali si svolgeranno oggi alle 16, in tanti stanno esprimendo il proprio cordoglio per la perdita. Teresa D’Angelo “Mio carissimo Bruno ti ho visto nascere crescere siamo stati x bene 40 anni vicini di casa ci univa l affetto l amicizia tutto. Ieri sera il mio cuore si è frantumato in mille pezzi mai avrei voluto avere una simile notizia di te che hai lasciato questa terra. Il destino si è portato via anche te a,soli 46 anni ancora giovane e con tanta vita ancora da vivere. Rosetta la tua cara mamma quanti dolori ha dovuto subire e infine oggi deve di nuovo piangere la morte di un figlio come lo e stato x tuo fratello Gino. Io non ho parole avrei voluto essere li x darti un ultimo saluto amico mio x abbracciarti un ultima volta. Maledetto mostro di male maledetto destino Dio xche tutto questo. Oggi il primo pensiero sei stato tu dovevo salutarti come meriti caro Bruno mi manchera tutto di te la tua bonta la tua discrezione la tua gentilezza tutto. RIP Brunttie dai tanta forza,a tua mamma e tua sorella Graziella x superare di nuovo questo atroce dolore le mie xsonali condoglianze a tutta la famiglia Felaco ma di più alla tua mamma e tua sorella. Che la terra ti sia lieve”